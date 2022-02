Uppgift: Ryska trupper slogs tillbaka i Kharkiv

Ett ryskt försök att erövra den ukrainska staden Kharkiv har slagits tillbaka enligt den ukrainska tidningen The Kyiv Independent. Tidningen hänvisar till områdets guvernör Oleh Synegubov, som skriver att ”staden blir fullständigt rensad på fiender”.

⚡️Ukraine has full control over Kharkiv, Governor of Kharkiv Oblast Oleh Synegubov says.

After heavy fighting overnight, Ukraine has regained control over Kharkiv, a regional capital in eastern Ukraine. “The city is being completely cleansed of the enemy,” the official wrote.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022