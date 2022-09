Uppgift: Seriemördare och en kannibal – här är Putins rekryter till kriget

Den senaste tidens rapporter från kriget i Ukraina har allt mer handlat om en lyckad ukrainsk motoffensiv där det krigsdrabbade landet bland annat återtagit nästan hela nordöstra regionen Kharkiv oblast. I samma veva som de ryska motgångarna rapporteras flera otäcka fångar – däribland seriemördare och en kannibal – ha värvats till Putins sida i kriget.

Det är Olga Romanova, grundare av människorättsorganisationen Russia Behind Bars och expert på det ryska fängelsesystemet, som berättar för The Daily Beast om Putins nya rekryter i kriget.

– Putins plan är att rekrytera åtminstone 50 000 fångar, säger hon till tidningen.

Jevgenij Prigozjin – ledare av den paramilitära organisationen Wagnergruppen – har på senare tid åkt runt till olika fängelser i landet för värva fångar till kriget. Enligt Romanova har kampanjen riktat sig mot några av Rysslands värsta brottslingar.

Hon menar att Prigozjin, som själv är en ex-fånge, redan skickat fler än 3 000 fångar till Ukraina. Bland dessa återfinns ”seriemördare, rånare och en kannibal”, uppger Romanova.

Enligt Romanova fick hennes organisation – som bland annat ger juridiskt stöd till ryska fångar och ofta är i kontakt med deras anhöriga – redan i juni rapporter om intagna som rekryterats till kriget i Ukraina.

Den 3 september fick hennes team syn på en dömd man de tidigare hade arbetat med när medverkade som en krigsfånge i en video publicerad av ukrainska representanter. Fången ska enligt Romanova ha dömts till nio års fängelse innan han skickades till Ukraina och i videon uppges han berätta om hur han värvades av Wagnergruppen.

På Twitter sprids dessutom videor som sägs visa hur Jevgenij Prigozjin försöker värva nya rekryter till den paramilitära organisationen.

In this video from #Russia, oligarch Prigozhin, who is close to Putin and runs the Wagner private military company, is pitching to prison inmates, trying to recruit them for his PMC to deploy in the #war against #Ukraine:

pic.twitter.com/RPyUjEsmnW

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) September 14, 2022