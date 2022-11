Uppgifter: Korsriddarfans nekas inträde till fotbolls-VM – ”Förolämpande mot muslimer”

QATAR Engelska fotbollssupportrar klädda som korsriddare uppges ha nekats inträde till Englands VM-premiär mot Iran, rapporterar Daily Mail. Anledningen: deras kostymer anses vara ”förolämpande mot muslimer”.

I sociala medier sprids filmer som uppges visa hur två supportrar i riddarutstyrsel försöker komma in på arenan men hindras av säkerhetsvakterna.

Fansen var klädda i ringbrynja och hade varsin sköld med Sankt Georgskorset på ryggen, vilket inte ska ha fallit i god jord hos de qatariska myndigheterna.

Enligt uppgifter ska supportrarna ha eskorterats från arenan av fyra säkerhetsvakter kort innan avspark.

Qatari authorities have started banning England fans from wearing crusader costumes in stadiums.

The attire, complete with swords and crosses, are offensive due to crusader history of rape, slaughter and occupation of Arab lands.#Qatar #Eng #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BoL6dnZEjz

— Robert Carter (@Bob_cart124) November 23, 2022