USA oroade över ”biologiska forskningsanläggningar” i Ukraina

WASHINGTON I ett förhör i senaten under tisdagen svarade USA:s biträdande utrikesminister Victoria Nuland på frågor om Rysslands invasion av Ukraina. På frågan från senatorn Marco Rubio (R) om Ukraina har kemiska eller biologiska vapen svarade Nuland:

– Ukraina har biologiska forskningsanläggningar som vi är ganska oroade över att ryska trupper kan försöka få kontroll över.

Nuland fortsatte sedan med att berätta att den amerikanska regeringen arbetar med ukrainarna för att undvika att något av ”forskningsmaterialet” ska hamna i händerna på ryska styrkor. Några detaljer om vad det kunde röra sig om för forskningsmaterial angav hon inte.

Rubio nämnde då att rysk propaganda har gjort gällande att ukrainarna planerar att använda biologiska vapen i landet med hjälp av Nato. Därefter frågade han om det finns något tvivel om att det är Ryssland som skulle ligga bakom en attack med kemiska eller biologiska vapen, ifall en sådan skulle ske.

– Jag har inget tvivel om den saken och det är en klassisk, rysk teknik att beskylla andra för vad de själva planerar att göra.

Ukraine has "biological research facilities," says Undersecretary of State Victoria Nuland, when asked by Sen Rubio if Ukraine has biological or chemical weapons, and says she's worried Russia may get them. But she says she's 100% sure if there's a biological attack, it's Russia. pic.twitter.com/uo3dHDMfAS

Anklagelsen om att USA skulle bedriva militära biologiska labb i Ukraina har upprepats från ryskt håll under invasionens gång. Bland annat har Kremls talesperson Maria Zakharova hävdat att rysk militär hittat USA-sponsrade labb i Ukraina som jobbat med att skapa dödliga virus, rapporterar Daily Express.

Uppgifterna har förnekats från både ukrainskt och amerikanskt håll och beskrivits som rysk desinformation. Under onsdagen gick både Vita husets pressekreterare Jen Psaki och det amerikanska utrikesdepartementet ut och avfärdade Kremls anklagelser som falska.

This is preposterous. It’s the kind of disinformation operation we’ve seen repeatedly from the Russians over the years in Ukraine and in other countries, which have been debunked, and an example of the types of false pretexts we have been warning the Russians would invent.

— Jen Psaki (@PressSec) March 9, 2022