ROCK HILL Före detta NFL-stjärnan Philip Adams sköt ihjäl fem personer under torsdagen och tog därefter sitt liv, rapporterar The Associated Press. Motivet är ännu okänt.

– Det finns just nu ingenting som går ihop för oss, säger York County’s lokalpolis i en presskonferens.

Gärningsmannen bakom ett massmord i Rock Hill, South Carolina under torsdagen har visat sig vara den före detta fotbollsstjärnan Philip Adams, rapporterar The Associated Press.

Bland de fem offren finns en 80-årig läkare och hans fru, deras 5- och 9-åriga barnbarn samt en man i trettioårsåldern som arbetade för familjen.

En sjätte person befinner sig i ett kritiskt tillstånd och vårdas nu för sina skador. Under en efterföljande konfrontation med polisen tog Adams sitt eget liv.

Adams spelade mellan 2010 och 2015 för NFL och deltog då i 78 matcher under sex säsonger. Han drabbades av flera skador under karriären, bland annat två allvarliga hjärnskakningar 2012. Adams vårdades av den 80-åriga läkaren som han sköt ihjäl, enligt en källa till Associated Press.

Om Adams drabbades av långvariga hjärnskador i samband med detta kan det ha bidragit till sammanbrottet, enligt en expert som New York Post pratat med.

– Han kan ha fått smällar hela tiden och bara slutat med några hjärnskakningar, men de sammanlagda smällarna han har fått kan ha gjort att han utvecklat en degenerativ hjärnsjukdom, säger Dr. Hallie Zwibel, chef för New Yorks teknologiska instituts center för idrottsmedicin.

Sjukdomen kronisk traumatisk encefalopati kan bland annat leda till att den drabbade blir impulsiv, deprimerad, känslomässigt instabil och suicidal.

– Jag kan berätta att han var en bra kille. Jag tror fotbollen förstörde honom, säger Adams pappa Alonzo Adams till tv-kanalen WCNC.

Enligt polisen är ännu är inget motiv klarlagt.

