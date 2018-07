Våldsamma kravaller i Frankrike efter VM-segern

FRANKRIKE På söndagskvällen vann Frankrike guld i fotbolls-VM efter att ha slagit Kroatien med 4-2. På flera håll i landet urartade firandet och kravallpolis fick sättas in.

SVT Sport och flera andra medier rapporterar att firandet tog en våldsam vändning på många håll i Frankrike. På Paris paradgata Champs Élysées fick kravallpolis sättas in och använda tårgas mot folkmassor som krossade fönster och stal vin och champagne. Minst två dödsolyckor skedde också efter att domaren blåste slutsignalen.

Den brittiska tidningen Daily Express visar en film där ungdomar krossar fönsterrutan till en mopedbutik och plockar på sig stöldgods. Tidningen rapporterar att minst 500 personer greps under kvällen och att runt 100 000 poliser samt 44 000 brandmän försökte få ordning på kaoset. Enligt Daily Express blev runt 845 bilar vandaliserade som ett resultat av det våldsamma firandet.

