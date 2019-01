Våldtog 15-åring på Emmabodafestivalen – döms till fängelse och utvisning

SMÅLAND Den femtonåriga flickan låg och sov ensam i sitt tält på Emmabodafestivalens camping när den då 21-årige syriske medborgaren Noraldin Alhamamy kom in i hennes tält och våldtog henne. Idag dömdes han till 2 år och 8 månaders fängelse samt utvisning.

Banden hade inte ens börjat spela när den första våldtäkten anmäldes på Emmabodafestivalen sommaren 2017. Femtonåringen låg och sov i sitt tält när hon vaknade av att Alhamany, som var på festivalområdet då han arbetade i ett matstånd, drar upp dragkedjan och kommer in i hennes tält. Hon ber honom att gå, men han stannar och trycker ned henne mot liggunderlaget medan han håller för hennes näsa och mun så att han knappt kan andas. När hon skriker får hon en örfil.

Alhamany öppnade sovsäcken och bet henne hårt på halsen och bröstet innan han våldtog henne. När han hade lämnat tältet tog sig flickan till sina vänner och kunde göra en polisanmälan. Polisen skjutsade henne till sjukhus där en rättsmedicinsk undersökning visade på förekomsten av sperma som senare kunde knytas till den misstänkte.

Alhamany ansökte om asyl i Sverige i oktober 2015 tillsammans med sin fru, och ett år senare fick han permanent uppehållstillstånd. Under tiden i Sverige har han hunnit få två barn. Han förekommer sedan tidiigare under fyra avsnitt i belastningsregistret. I oktober 2016 dömdes han för sexuellt ofredande till dagsböter, och under 2018 har han gjort sig skyldig till tre fall av snatteri.

Tingsrätten konstaterar att straffvärdet för gärningen överstiger tre års fängelse, men då han samtidigt döms till utvisning på tio år blir straffet bara 2 år och 8 månader. Det är dock osäkert om utvisningen kan genomföras, då Migrationsverket bedömer att det inte går att utvisa någon till Syrien i dagsläget. Situationen kan dock förändras.

Flickan som utsattes för våldtäkten har mått mycket dåligt efteråt och har levt med posttraumatisk stress under lång tid. Hon berättar att hon har isolerat sig, känner ständig rädsla och ångest och känner sig inte trygg någonstans, inte ens hemma. För detta tilldelas hon ett skadestånd på 145 000 kronor, men det får ses som högst tveksamt om den skyldige har någon möjlighet att betala det.

