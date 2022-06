Vänstern rasar efter S kurd-svek – hotar med misstroende mot utrikesminister Linde

På tisdagen släppte Turkiet sin blockering av Finlands och Sveriges ansökan till Nato efter ett avtal mellan Sverige, Finland och Turkiet. Avtalet har ännu inte offentliggjorts i Sverige, men har publicerats på engelska av turkiska utrikesdepartementet.

Enligt avtalet lovar Finland och Sverige att inte stödja YPG och PYD, alltså de kurdiska organisationerna i norra Syrien som Socialdemokraterna lovade att stödja i ett tidigare avtal med den politiska vilden Amineh Kakabaveh.

Finland och Sverige bekräftar också att PKK är en terroristorganisation samt lovar att vidta åtgärder för att utvisa ”terrormisstänkta” till Turkiet, att bekämpa ”desinformation” och inte tillåta landets lagar att ”missbrukas” för främja terroristorganisationer eller uppmana till våld mot Turkiet.

– Det kommer givetvis att ske inom ramen för nationell och internationell lagstiftning, säger statsminister Magdalena Andersson (S) enligt Aftonbladet.

– Vi ska inte ha en fristad för terrorister. Om man inte är terrorist har man ingen som helst anledning att vara orolig, säger utrikesminister Ann Linde.

På onsdagen rapporter AFP att Turkiet begär utlämning av 33 personer misstänkta för terrorism från Sverige och Finland.

Den politiska vilden Amineh Kakabaveh är missnöjd med uppgörelsen, som hon kallar för en väldigt svart dag i svensk fredshistoria i en intervju med TV4.

– Det är oroväckande att det i Natoprocessen är kurdernas rättigheter som man förhandlar bort, säger Kakabaveh som menar att Socialdemokraterna gör ”eftergifter till en islamistisk diktatur och auktoritär regim”

– Jag ser med stor oro på detta, man undrar var står Socialdemokraterna? De är naturligtvis inte pålitliga, det kan man inse. Men samtidigt vet vi inte ännu, vad innebär allt detta.

– Jag har den känslan att man måste väcka misstroende mot Ann Linde som utrikesminister helt enkelt, säger Kakabaveh.

På frågan om hon själv är redo att väcka ett misstroende svarar Kakabaveh ”ja”.

– Jag vill veta vad de har gjort annars tar jag initiativ, ja.

Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, som tidigare sagt att avtalet med Kakabaveh gäller, skriver till Expressen att avtalet med Turkiet inte strider mot det tidigare avtalet med Kakabaveh eftersom det svenska inträdet i Nato inte kommer ske förrän efter mandatperiodens slut, då avtalet med Kakabaveh har gått ut.

”Socialdemokraternas avtal med Amineh Kakabaveh handlar om politiskt samarbete för innevarande riksdagsperiod. Det slutliga svenska inträdet i Nato kommer att ske först efter riksdagsperiodens slut” skriver han.

På Twitter hånar Nyans partiledare Mikail Yüksel Kakabaveh för att hon inte lärt sig riksdagens regler om misstroende. ”Kan någon tala för Kakabaveh att det behövs minst 35 riksdagsledamöter för att väcka misstroendeförklaring. Har hon inte lärt sig detta efter så många år i riksdagen?” skriver han.

Han får emellertid mothugg av vänsterprofilen Bilan Osman. ”Kan någon berätta för alla Nyans-politiker och väljare att de springer Turkiets ärenden?” skriver hon.

Bland vänstern i övrigt är kritiken mot Socialdemokraterna hård efter avtalet med Turkiet. Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi, tidigare bostadsminister i Stefan Löfvens rödgröna regering, skriver att MP begär att Ann Linde ska redogöra för utrikesutskottet vad S har gått med på i avtalet. ”Mycket oroande förändringar kring bland annat vapenexport och utvisningar” skriver Stenevi.

– Det här var det ja-sidan sa aldrig skulle hända. Vi skulle aldrig låta Turkiet sätta villkoren för vårat medlemskap. Nu ser vi att Sverige gör stora eftergifter i saker som bara för något år sedan var väldigt tydliga principer, säger MP:s andra språkrör Per Bolund till Sveriges Radios P1 Morgon.

Enligt uppgift till Expressen diskuterar MP nu om partiet tillsammans med Vänsterpartiet ska begära misstroende mot utrikesminister Ann Linde.

Sverigedemokraterna meddelar emellertid att partiet inte kommer stödja ett misstroende mot Ann Linde. ”Det var uppenbart att Socialdemokraterna skulle svika avtalet med Amineh Kakabaveh. Hon borde ha tagit chansen när vi väckte misstroendet mot Morgan Johansson för ett par veckor sedan. Nu har riksdagen stängt för sommaren och vi är inställda på valrörelse och att byta ut hela regeringen i september” skriver Henrik Vinge i en kommentar till Aftonbladet.

Även V:s partiledare Nooshi Dadgostar meddelar på onsdagen att partiet inte stödjer ett misstroende mot Ann Linde.

På Twitter rasar flera vänsterprofiler mot Socialdemokraterna efter avtalet.

Enligt Kim Fredriksson, skribent på Aktuell Fokus, har Ann Lindes make, S-profilen Mats Erikson, skämtat om att Sverige ska utlämna Kakabaveh till Turkiet. Nyheter Idag har inte kunnat hitta Tweeten i fråga.

Avtalet uppmärksammas även internationellt av den grekiska vänsterpolitikerna Yanis Varoufakis.

Today is a shameful day for Finland's & Sweden's political classes. In one fell swoop they demolished a tradition their predecessors built over decades of supporting the rights of oppressed peoples. Denouncing, at the instructions of Erdogan, the brave YPG women fighters tops it. https://t.co/cJVUYTCL3T

