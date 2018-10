Varningen: Migrantvågen mot USA växer kraftigt

Mexikanska myndigheter varnar nu USA om att tusentals nya migranter anslutit sig till den migrantvåg som rör sig mot den den amerikanska gränsen. President Donald Trump svarar med en hård linje längs den Mexikanska gränsen.

Trump skriver på Twitter att USA inte kommer släppa in illegala migranter:

We are a great Sovereign Nation. We have Strong Borders and will never accept people coming into our Country illegally! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2018

Mexikanska myndigheter uppskattar nu att det är cirka 14 000 flyktingar som rör sig mot Mexiko. Tätgruppen som huvudsakligen består av 7 000 honduranska migranter hade i slutet av veckan knappa 180 mil kvar till den amerikanska gränsen.

Man beräknar att med bibehållen takt kommer de vara framme inom en månad. Bakom tätgruppen finns ytterligare grupper med migranter som börjat röra sig mot USA. Enligt uppskattningar utgör dessa sammanlagt ytterligare 7000 migranter.

I måndags Twittrade dessutom Trump om att kriminella och oregistrerade individer från Mellanöstern rörde sig tillsammans med övriga migranter.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018

Pressekreterare Tyler Houlton för USA:s departement för inrikes säkerhet bekräftar Trumps påstående om att det finns kriminella med ursprung från andra länder utanför Centralamerika i flyktingströmmen:

Citizens of countries outside Central America, including countries in the Middle East, Africa, South Asia, and elsewhere are currently traveling through Mexico toward the U.S. — Tyler Q. Houlton (@SpoxDHS) October 23, 2018

Sedan tidigare så har president Trump meddelat att USA kommer att dra in eller avsevärt minska utlandsbiståndet för flera Centralamerikanska länder. Beslutet motiveras med att länderna inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att hindra sin migrerande befolkning från att ta sig in i USA illegalt:

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018

Talesmannen för Förenta Nationernas flyktingkommissariat Adrian Edwards uttryckte oro för de säkerhetsrisker migranterna utsätts för när de rör sig genom Mexiko. Enligt Edwards löper migranterna stor risk för att utsättas för kidnappningar och trafficking skriver Daily Mail.

Trots att Mexiko inte anses vara ett tryggt land för migranterna verkar det ändå vara där de i första hand kommer tvingas söka asyl när Trump stänger gränsen.

USA kommer avvisa alla migranter som inte i första hand har sökt asyl i Mexiko, twittrar Trump:

Full efforts are being made to stop the onslaught of illegal aliens from crossing our Souther Border. People have to apply for asylum in Mexico first, and if they fail to do that, the U.S. will turn them away. The courts are asking the U.S. to do things that are not doable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2018

