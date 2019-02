”Vi behöver ungerska barn” – bidrag och skattelättnader för barnfamiljer i Ungern

BUDAPEST Med stora bidrag och skattelättnader försöker Ungerns regering få fart på landets låga barnafödande. Premiärminister Viktor Orban gjorde samtidigt klart att man vill ha ungerska barn, och att befolkningsökning genom invandring inte är ett alternativ.

För att öka barnafödandet i landet satsar Ungerns regering på reformer som ska gynna familjebildning.

– Det föds färre och färre barn i Europa. För väst är svaret invandring. För alla saknade barn ska ett nytt komma in och så kommer siffrorna se bra ut. Men vi behöver inte siffror. Vi behöver ungerska barn, sade Ungerns premiärminister Viktor Orban när reformpaketet presenterades på söndagen enligt Euronews.

Ungerns födelsetal är för närvarande 1,50 per kvinna – långt under de 2,1 barn per kvinna som behövs för att befolkningen inte ska minska. Sveriges födelsetal är 1,79 och för EU är siffran 1,6.

I reformpaketet ingår bland annat:

Att kvinnor som fött minst fyra barn undantas från skatt på inkomst under resten av sin livstid.

Ett låneprogram så att familjer med minst två barn ska kunna köpa hus.

Stora statliga bidrag till amorteringar av huslån för familjer som skaffar fler barn.

Ett statligt bidrag till stora familjer för att köpa en större bil.

Flera andra länder i Europa satsar på att öka barnafödandet. Italien överväger att ge familjer som skaffar ett tredje barn mark, i Polen satsade regeringen nyligen på en reklamkampanj för att öka barnafödandet, och en region i Ryssland har infört en extra semesterdag för att par ska få tid att producera barn, med en prisutdelning för de som får barn nio månader senare.

