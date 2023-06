Vit skådespelare ber om ursäkt för att han spelade Michael Jackson: ”Fel beslut”

I en episod av en tv-serie som var tänkt att sändas 2017 porträtterade Joseph Fiennes popikonen Michael Jackson. Det är ett val som den brittiske skådespelaren nu ber om ursäkt för.

– Jag tycker absolut att folk har rätt att vara upprörda, säger han i en intervju med The Observer.

När nyheten kom ut att Fiennes skulle spela Jackson i tv-serien Urban Myths, en berättelse där Jackson åker på en bilresa genom USA efter terrorattackerna den 11 september tillsammans med Marlon Brando (spelad av Brian Cox) och Elizabeth Taylor (spelad av Stockard Channing), var det en del som blev upprörda över hur han kunde spela den afroamerikanske artisten.

För att likna den äldre Michael Jackson sminkade dessutom Fiennes sitt ansikte vitt.

En som rasade mot porträtteringen var artistens dotter Paris Jackson, som vid tiden twittrade att det hela fick henne att ”vilja spy”.

Joseph Fiennes säger nu att han förstår upprördheten och kallar hans beslut att spela Jackson för ett ”dåligt misstag”.

– Det var ett fel beslut. Absolut. Och jag är en del av det, det finns också producenter, tv-bolag, manusförfattare och regissörer som alla är delaktiga i de här besluten, säger han till The Observer.

”Bad tv-kanalen att dra tillbaka det”

Tv-kanalen Sky Arts valde slutligen att inte sända avsnittet, vilket man hävdade berodde på klagomål från Michael Jacksons närmsta familj. Ett beslut som Fiennes menar att han propagerade för även då.

– Jag bad tv-kanalen att dra tillbaka det. Och det var en del hetsiga diskussioner, men slutligen tog folk rätt beslut, säger han.

Enligt Fox News ska Fiennes emellertid från början ha försvarat sin insats i tv-serien och sagt att artisten definitivt hade problem med pigmentet och förmodligen var närmare hans hudfärg än sin ursprungliga.

Joseph Fiennes är bland annat känd från filmer som Shakespeare in Love, Enemy at the Gates och tv-serien The Handmaid’s Tale. Just nu är han aktuell med pjäsen Dear England på Nationalteatern i London där han spelar Gareth Southgate, förbundskapten för Englands fotbollslandslag.

Han är också bror till den berömde skådespelaren Ralph Fiennes, känd som bland annat Voldemort i Harry Potter-filmerna.

