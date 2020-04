WHO klassade tv-spelberoende som psykisk sjukdom – uppmanar nu till tv-spelande mot coronaviruset

WHO har nyligen klassat tv-spelsberoende som en psykisk sjukdom. Men nu uppmanar organisationens ambassadör för global strategi människor att spela tv- och datorspel för att upprätthålla social distans.

I december förra året klassade Världshälsoorganisationen, WHO, beroende av tv- och datorspel som ett hälsoproblem, rapporterade USA Today.

Då lade organisationen till spelberoende som en psykisk sjukdom i sin internationella klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, ICD-11, som ska börja gälla från och med januari 2022.

I den beskrivs spelberoende som återkommande spelande som leder till ”minskad kontroll över spelande” och ”ökande prioritet till spelande till den grad att spelande tar över andra livsintressen och dagliga aktiviteter”, även om det innebär ”negativa konsekvenser”.

Men under den pågående coronavirus-pandemin byter WHO inställning till tv- och datorspel. Ray Chambers, WHO:s ambassadör för global strategi, har nämligen uppmanat människor att spela tv-spel under pandemin för att upprätthålla social distans.

I tweeten uppmanar Chambers alla att #PlayApartTogether, en hashtagg med betydelsen ”spela avskilt tillsammans”.

”Mera fysisk distansering + andra åtgärder kommer hjälpa att platta till kurvan + rädda liv” skriver Chambers.

