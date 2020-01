WHO utfärdar globalt nödläge på grund av coronavirusets snabba spridning

Världshälsoorganisationen, WHO, utfärdade sent på torsdag kväll globalt nödläge på grund av coronavirusets snabba spridning.

Coronaviruset upptäcktes först i den kinesiska staden Wuhan i slutet av 2019 och i januari 2020 har viruset börjat spridas över världen.

Hittills har 7834 fall bekräftats, och 170 personer har bekräftats döda på grund av sjukdomen, som leder till feber, hosta och andnöd. Samtliga dödsfall har inträffat i Kina, där nästan 99 procent av alla fall av smitta konstaterats.

Coronasmittade patienter har bekräftats i 18 länder utanför Kina. I fyra länder har det konstaterats att smittan spridits mellan människor, nämligen Tyskland, Japan, USA och Vietnam.

"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020