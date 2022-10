Ydre fruktar 800 procents elprisökning – kommunens ekonomi i fara

Läget i den östgötska kommunen Ydre är ansträngt inför vintern, då kommunen fruktar en elprisökning på 800 procent, rapporterar SVT. Tillsammans med stigande utgifter för livsmedel och drivmedel riskerar elintensiva verksamheter att omkullkasta kommunens ekonomi.

I slutet av augusti kunde Ydre kommun konstatera att elpriset fördubblats jämfört med deras budget på 50 öre per kWh. Nu befarar kommunen en ökning av elpriset till 450 öre per KWh under hösten, en ökning på 800 procent.

– Kostnaden för VA-verksamheten (Vatten och avlopp) kommer öka drastiskt under hösten och vintern, och även inom fastighetssidan så kommer det dra på ungefär lika mycket då, säger Jonas Arpzell, ekonomichef på Ydre kommun, till SVT.

För att mildra effekterna av elkrisen kommer kommunchefen i Ydre skicka ut ett brev till kommunens verksamheter om att spara el.

– Tomgångsel är någonting som man kan titta på. Det vill säga, det finns saker och ting som står och drar ström som kanske inte behöver sitta i kontakten, säger Arpzell.

Ydre kommun har ett rörligt elavtal sedan två år tillbaka, men Arpzell menar att det ”totalt sett har gynnat oss”. Samtidigt är han orolig för 2023.

– Absolut. Skulle vi hamna på 4 kronor kWh då kommer ju det underskottet överskugga i princip allting annat.

