Youtube stoppade Biden-kritisk låt om Afghanistan

USA Den tidigare grammy-nominerade sångaren John Ondrasik, känd under artistnamnet ”Five for fighting”, fick sin senaste video bortplockad från Youtube efter fem dagar och 250 000 visningar, uppger Ondrasik på sociala medier. På lördagen bad Youtube om ursäkt och återpublicerade videon.

Videon ”Blood on my hand” är kritisk till USA:s president Joe Biden och den amerikanska reträtten från Afghanistan, och innehåller bland annat klipp på talibanska övergrepp.

Ondrasik skriver att videon försetts med en varning för grafiskt innehåll, och att Youtube granskade videon och försåg den med en restriktion för barn vilket Ondrasik skriver att han ”uppskattade och fann lämpligt”.

Men efter fem dagar och över 250 000 visningar togs videon ned med hänvisning till att den skulle bryta mot Youtubes policy för grafiskt innehåll, uppger Ondrasik.

”Att inte visa talibanska övergrepp i mitt konstnärliga uttryck om Afghanistan skulle vara en grov orättvisa mot offren och underlätta talibanernas fortsatta förföljelse av 40 miljoner afghanska medborgare” skriver Ondrasik.

Läs även: Biden står fast vid beslutet att lämna – skyller på Trump och afghanska militären

Enligt Ondrasik kunde han snabbt hitta flera Youtube-filmer som innehöll liknande talibanska övergrepp, och han uppmanar Youtube att återpublicera videon.

Ondrasik, som är en känd filantrop, uppger att videon ”samlar pengar till privata organisationer som räddar högrisk-afghaner, veteranorganisationer och afghanska flyktingar, samtidigt som den ”uppmärksammar en befolkning som svälter, är desperat och belägras”.

I have just received notification that @YouTube has taken down the Blood on My Hands – White House Docu-Music video. pic.twitter.com/SIFy13ftE4

I ett svar på Twitter skriver Youtube att det hela var ett misstag och att videon åter finns tillgänglig på plattformen.

Following up: this was our mistake & we’ve reinstated your video. So sorry this happened and thanks for being patient while we worked this out. 🙏

— TeamYouTube (@TeamYouTube) January 7, 2022