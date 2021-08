Biden står fast vid beslutet att lämna – skyller på Trump och afghanska militären

USA Efter debaclet i Afghanistan där talibanerna lyckades överta Kabul i söndags uttalar sig Joe Biden om utvecklingen i landet. Under ett tal på måndagen riktade den amerikanske presidenten delvis kritik mot sin företrädare Donald Trump, men framför allt till den afghanska militären som han menar gav upp alldeles för lätt. – Vi gav dem varje chans att bestämma sin egen framtid. Vad vi inte kunde ge dem var viljan att strida för den framtiden, säger han i talet.

I talet meddelar Biden att han står fast vid beslutet att dra tillbaka de amerikanska trupperna. Detta efter en nära 20 år lång militär närvaro i landet.

– Jag står stadigt bakom mitt beslut. Efter 20 år har jag lärt mig den hårda vägen att det aldrig fanns en bra tid att dra tillbaka amerikanska styrkor.

Presidenten gav dessutom en redogörelse för vad USA:s uppdrag var i Afghanistan. Ett uppdrag som han menar har fullföljts.

– Vi gick in i Afghanistan för nästan 20 år sedan med klara mål: Sätta dit de som attackerade oss 11 september 2001, och säkerställa att Al-Qaida inte kan använda Afghanistan som en bas för att attackera oss igen. Vi gjorde det.

– Vårt uppdrag i Afghanistan var aldrig nationsbyggande. Det var aldrig tänkt för att bygga en enad, centraliserad demokrati, fortsatte han.

Biden riktade sedan skarp kritik till den afghanska armén och politiska ledningen, som han menar har svikit sitt land.

– Så vad har hänt? Afghanistans politiska ledare gav upp och flydde landet. Den afghanska militären kollapsade, ibland utan att ens försöka strida. Om något har utvecklingen den senaste veckan visat att avsluta den amerikanska militärens inblandning i Afghanistan nu var det rätta beslutet. Amerikanska trupper kan inte och bör inte strida och dö i ett krig där afghanska styrkor inte är redo att strida för dem själva.

Kritiserar Trump

Han passade också på att ge en känga åt sin företrädare Donald Trump och hans tidigare avtal med talibanerna.

– I hans avtal hade amerikanska styrkor varit ute ur Afghanistan 1 maj 2021.

– Efter 1 maj fanns enbart valet att antingen fullfölja avtalet att dra tillbaka våra trupper eller att eskalera konflikten och skicka tusentals fler trupper tillbaka till strid i Afghanistan.

Han avslutade sedan med att återigen understryka att han står fast vid beslutet.

– Jag gav ett löfte till det amerikanska folket när jag ställde upp i presidentvalet att jag skulle avsluta USA:s involvering i Afghanistan. Och samtidigt som det har varit svårt och stökigt, och långtifrån perfekt, har jag stått fast vid det löftet.

– Jag vet att mitt beslut kommer att kritiseras. Men jag tar hellre all den kritiken, än att lämna beslutet till en annan president.

Se hela talet här:



Risas och rosas

Biden får både ris och ros för sitt tal.

Den amerikanske senatorn Ted Cruz (R) tycker att Biden skyller ifrån sig misslyckandet.

Joe Biden’s address today was beyond disappointing. Instead of blaming others, Joe Biden owes the American people a real explanation of what went so wrong so fast in Afghanistan. — Ted Cruz (@tedcruz) August 16, 2021

Senatorn Marco Rubio (R) tycker inte att det handlar om beslutet att lämna landet, utan sättet de lämnade på.

Biden, the White House & their shameless hype men at MSNBC continue attacking the straw man of leaving #Afghanistan It isn’t about deciding to leave, it’s about the incompetent way they executed it — Marco Rubio (@marcorubio) August 17, 2021

Den konservative kommentatorn Ben Shapiro är inne på en liknande linje.

Biden said that Kabul would not be another Saigon. Then, yesterday, he celebrated that he had turned Afghanistan into Vietnam II, saying that he would not repeat the continuation of the war in Afghanistan as "our leaders did…in Vietnam." — Ben Shapiro (@benshapiro) August 17, 2021

Andra, som Expressens politiske kommentator Viktor Barth-Kron, hyllar talet från den amerikanske presidenten.

Unpopular opinion, möjligen: Otroligt tal av Biden. Kändes nästan hisnande att höra en politiker faktiskt stå upp för ett kontroversiellt beslut och dess konsekvenser på det sättet. — Viktor Barth-Kron (@viktorbk) August 16, 2021

