Youtubes uppmaning: Prenumerera på personer med svart hudfärg

Youtube uppmanar användare att välja sina prenumerationer på basis av hudfärg. Det gör sajten för man vill uppmärksamma personer som gör bra saker samtidigt som de har svart hudfärg. Storföretaget får kritik för att – istället för att motarbeta rasism – snarare spä på den.

Den globala streamingsajten Youtube väcker kontrovers i sociala medier efter sin uppmaning till användarna; Prenumerera på svarta kreatörer.

Youtube bedriver en kampanj som heter #Createblackhistory. Februari är, enligt youtube, Black History month, en månad då sajten vill uppmärksamma svarta personer i historien som utfört stordåd, men sajten vill också uppmärksamma svarta personer i nutid.

Youtube har fått stark kritik från användare som menar att att sajten spär på rasismen genom att uppmana människor att basera sina prenumerationer på basis av hudfärg.

If you want to prevent racism, why are u creating a divide between the community of creators according to their color? Why are u paying attention to their color instead of their content? Its great to see support but im not sure this is the way to do it.

