Zara Larsson i blåsväder – kräver att få prata på bio

Nu kräver artisten Zara Larsson rätten att få prata med sina vänner under biobesök i ett TikTok-inlägg som får hård kritik när det spridits vidare på Twitter. Enligt Larsson är det de som vill ha tyst på biografen som borde gå hem. ”Gud vad provocerad jag blir, en generation som håller på att pladdra sig själv till döds och tvingar oss andra att lyssna – inte ens i biosalongen kommer man undan” skriver GP:s tillträdande kulturchef Johan Hilton.

Artisten Zara Larsson har varit inblandad i ett antal kontroverser, senast när hon kom till P3 Guld-galan iklädd en tröja med motiv från black metal-bandet Burzum, som drivs av den morddömde kyrkobrännaren och högerextremisten Varg Vikernes.

Men nu är frågan om Zara Larsson inte gått för långt. I ett inlägg på TikTok kräver Zara Larsson nämligen att få prata under biobesök – och menar att det är de som vill ha tyst under biobesöket som borde gå hem.

– Vi behöver prata om det här. Jag tänker gå på bio, och det fick mig att tänka typ, folk säger att vill du prata under en film så borde du inte gå på bio. Lögner! Om du inte vill höra folk prata under en film, borde inte du gå på bio! säger Larsson på engelska i inlägget.

– Är inte hela poängen med att se någonting tillsammans med andra människor i samma rum att man ska uppleva det tillsammans, och skratta och skrika och göra fullständiga analyser om karaktärerna, typ varför ser vi den? Om du vill sitta tyst som en jävla sten, gå bara hem! menar Larsson, som vill se en förändrad biokultur så att hon och hennes vänner kan prata under föreställningar.

Bland TikToks yngre publik var reaktionerna på utspelet blandade. Men när en Twitteranvändare delade inlägget blåste det upp till en rejäl storm. I skrivande stund har Twitterinlägget 2,2 miljoner visningar och hela 1 529 citat-tweets, där de flesta är negativa.

