Zara Larssons hånfulla svar till Filmstaden

Artisten Zara Larsson har genom sitt utspel om att få prata på bio skapat kulturdebatt under veckan. Men när hon bjuds in till ett samtal om saken av Filmstaden svarar hon hånfullt med att föreslå ett samtal under en visning av storfilmen ”Avatar 2”.

Veckans snackis på kulturområdet är helt klart Zara Larssons inlägg på TikTok där hon tycker att hon ska få prata under biobesök, och menar att de som vill ha tyst i salongen borde gå hem.

– Är inte hela poängen med att se någonting tillsammans med andra människor i samma rum att man ska uppleva det tillsammans, och skratta och skrika och göra fullständiga analyser om karaktärerna, typ varför ser vi den? Om du vill sitta tyst som en jävla sten, gå bara hem! sade Larsson, som vill se en förändrad biokultur så att hon och hennes vänner kan prata under föreställningar.

Larsson fick hård kritik på sociala medier men också i krönikor i olika tidningar. I Dagens Nyheter menade kolumnisten Hanne Kjöller att tystnad på biografer handlar om ”respekten för andra. Och de principer som krävs för att vi ska kunna leva ett någorlunda gott liv i ett samhälle. Tillsammans.”

Men Zara Larsson fick även stöd. På Expressens kultursida välkomnade tidningens kulturchef Victor Malm Zara Larsson som ”en frälsare”.

”Verkligheten är stökig och de flesta sätten att skydda sig från det faktumets obehag – störningsmoment, besvär, odör – är förljugna. Människor luktar äckligt och människor låter, så är det bara” resonerade Malm.

Larsson fick även stöd av stjärnregissören Ruben Östlund, tvåfaldig vinnare av Cannesfestivalens tyngsta pris Guldpalmen och trefaldigt oscarsnominerad för sin senaste film ”Triangle of Sadness”.

– Jag håller med henne helt och hållet. Själva poängen med biografen är att vi socialiserar oss och att vi reflekterar över innehållet som vi tittar på tillsammans, sade Ruben Östlund till Aftonbladet.

Läs även: Zara Larsson i blåsväder – kräver att få prata på bio

Filmstadens marknadsföringschef Carolin Högmyr säger till Expressen att ”andemeningen i Zara Larssons klipp på något vis är en positiv sak”,

– Det handlar ju om att leva sig in i filmen och hela upplevelsen. Och jag upplever ju också att uttrycken för det, det görs ju redan idag, att man kanske viskar en kommentar eller utbyter blickar, du skrattar, du gråter, du blir rädd och så vidare. Det är ju också det som är härligt med bioupplevelsen.

Ändå menar Högmyr att det är bättre att hålla tyst på biosalongen, men att detta är något som publiken löser på egen hand.

– Det sitter i ryggmärgen på publiken att det gör man inte helt enkelt. Det är ingenting som är uttalat någonstans från vår sida utan det är ju på något sätt en organisk historia att man inte pratar. Alla ska ju ha en bra upplevelse, det är det viktigaste av allt. Att man har en gemensam respekt för varandras tid och för upplevelsenl, säger Högmyr, som även bjuder in Larsson för ett samtal om saken i Filmstadens podd.

– Men vi har ju en podd, Filmstaden, som heter ”Salong ett”, och vi bjuder gärna in Zara Larsson till den så kan hon utveckla sina tankar där.

Zara Larsson visar emellertid Filmstadens inbjudan samma mått av respekt som hon visar de som går på bio samtidigt som henne. I ett inlägg på Twitter hånar hon Filmstaden genom att föreslå att samtalet sker under en visning av storfilmen ”Avatar 2”.

Vi tar samtalet under avtar 2 kanske? Eller har ni annat förslag på film @FilmstadenAB ? https://t.co/npD3kIDygw — Zara Larsson (@zaralarsson) February 7, 2023

Läs även: Zara Larsson i blåsväder efter hatattack på poliser: ”ACAB”

Läs även: Zara Larsson hyllade kontroversiell kinesisk app i raderad tweet