23 döda när migranter stormade spanska gränsen

Minst 23 migranter dog när omkring 2 000 migranter, främst från Afrika söder om Sahara, stormade gränsen till den spanska enklaven Melilla som gränsar till Marocko, rapporterar France 24.

Omkring 500 migranter lyckades ta sig in på ett gränsområde efter att ha klippt sönder ett stängsel med saxar.

Spaniens premiärminister, socialisten Pedro Sánchez, kallar stormningen för en ”attack på Spaniens territoriella integritet” medan människorättsgrupper å andra sidan kräver en utredning.

Boende i området säger att de blev chockerade över hur våldsam stormningen var.

– Det här är det mest våldsamma försök att ta sig in i Melilla som jag har sett, säger Rachid Nejjari, som är servitör på ett kafé nära gränsstängslet.

– Jag såg migranter beväpnade med påkar och järnrör… Jag var rädd för att bli attackerad, fortsätter han.

Saad Abedine, som är nyhetsredaktör på Al Jazeera, delar filmer på Twitter på stormningen och vad som ser ut som skadade eller döda migranter. Varning för starka bilder.

At least 23 refugees killed, dozens injured while trying to cross from Morocco 🇲🇦 into Spain's 🇪🇸 enclave of Melilla

Human rights organizations accused the security forces of using indiscriminate force at the crossing, & have called for an investigation into the migrants' deaths https://t.co/brIFRItNk3 pic.twitter.com/CDKzj1Zsh9

— Saad Abedine 🤬😷🤟🏼 (@SaadAbedine) June 25, 2022