27-åring hyllas som hjälte – räddade livet på 24 människor i snöstorm

Amerikanen Jay Withey, 27, hyllas som en hjälte efter sitt agerande på julafton i delstaten New York. Genom att bryta sig in i en skola räddade Withey livet på 24 personer från ett kraftigt snöoväder.

Under julhelgen drabbades västra delen av delstaten New York av en brutal snöstorm. Enligt BBC dog åtminstone 39 personer i området till följd av det otäcka snöovädret, som vid julen lamslog stora delar av USA.

Mitt i ovädret fastnade Jay Witheys lastbil på vägen. Det skedde dagen innan julafton och han tvingades sova i fordonet tillsammans med två främlingar som han släppt in i bilen. Han försökte dock hitta husrum för dem under natten.

– Jag gick till husen för att se om jag kunde hitta skydd, vilket hus som helst som hade lampor på. Jag hade 500 dollar som jag erbjöd för att sova på deras golv, säger han till lokalradion WBEN enligt New York Post.

Efter att ha fått nobben från samtliga hushåll tvingades han emellertid återvända till bilen. Samtidigt började en rädsla byggas inom honom.

– Det är den enda gången i mitt liv som jag faktiskt trodde att jag skulle dö, säger Withey.

Under natten turades trion om med att sova samt sätta på och stänga av motorn för att bibehålla värmen. Men runt klockan sex på julaftonsmorgonen fick bilen slut på bensin och de tvingades då hitta ett nytt ställe där de kunde skydda sig från snöstormen och kylan.

Omkring 200 meter från lastbilen fick Withey då syn på en skola.

– Jag visste att strömmen skulle vara på, det skulle finnas värme där inne och jag garanterade att det skulle finnas mat där inne, säger han till radiostationen.

Bröt sig in och räddade andra

I hopp om värme och mat bröt sig gruppen in i skolan för att skydda sig från stormen.

Därefter gav sig Withey återigen ut i ovädret för att rädda andra personer i samma situation. Totalt hjälpte han 24 andra personer, varav vissa åldringar, att komma ut ur sina bilar och ta sig till skolan.

När stormen slutligen hade lagt sig sent på juldagen hittade Withey skolans snöslunga och kunde med hjälp av den få bort snön från alla bilar som tillhörde personerna han räddat.

Innan han lämnade skolan lagade Withey det krossade fönstret med kartong och silvertejp. Han lämnade också en lapp där han bad om ursäkt för den krossade rutan.

”Jag behövde göra det för att rädda allihop och ge dem skydd och mat och ett badrum”, skrev han på lappen och önskade sedan god jul.

Efter att ha blivit varse om den krossade rutan anlände polisen till skolan när vägarna var säkra. När de hittade lappen började de gå igenom filmer från säkerhetskamerorna.

Den lokala polisen i Cheektowaga i västra New York publicerade därefter ett inlägg på Twitter där de hyllade ”Merry Christmas Jay” – som de kallade honom – som en hjälte och undrade om det var någon som kände igen honom.

Enligt polisen räddade Withey livet på människorna han hjälpte och de lovar att inte att väcka något åtal för att ha brutit sig in i skolan.

Do you recognize “Merry Christmas Jay”? He pulled people from cars & sheltered them in a near by school.He left a note apologizing for the damage & use of the snow blower he used to make a path to the school.We want to thank “Jay” for his heroic actions that saved people’s lives. pic.twitter.com/iqdKitwEHa

— Cheektowaga Police (@CPDNYInfo) December 29, 2022