88-åring hade första världskriget-bomb i röven – sjukhus fick evakueras

Ett sjukhus i den sydfranska staden Toulon tvingades delvis evakueras på lördagskvällen. Anledningen: en 88-årig patient anlände med en granat från första världskriget i ändtarmen.

Patienten besökte sjukhuset Hospital Sainte Musse för att få den gamla bomben bortplockad från sina innandömen. Vid ankomst utlöste han en mindre kris där delar av sjukhuset tvingades utrymma, rapporterar New York Post som i sin tur hänvisar till lokal media.

– En nödsituation inträffade från nio till halv tolv på lördagskvällen som krävde ett ingripande från bombröjningspersonal, evakuering av akutmottagningar för vuxna och barn samt avledning av inkommande akutfall, säger en talesperson för sjukhuset.

När bombexperter anlände till platsen klargjorde de att sannolikheten var liten för att granaten skulle explodera inuti mannen.

– De lugnade oss genom att berätta att det var ett samlarföremål från första världskriget som användes av den franska militären, meddelar sjukhuset.

Läkare påbörjade sedan processen med att ta ut bomben ur den 88-årige mannens ändtarm. Granaten uppges ha varit ungefär 20 centimeter lång och mer än fem centimer bred och det krävdes en operation för att avlägsna den från hans innandömen.

Patienten tros ha fört in bomben i anus för sexuell upphetsning. Enligt sjukhuset ska han nu vara vid god hälsa och förväntas återhämta sig helt från operationen.

På Twitter sprids nu bilder på första världskriget-bomben.

Sorry, article was yesterday, the unfortunate incident occurred over the weekend. #france #frenchlifestyle

— A common lawyer (@acommonlawyer) December 20, 2022