Minister drack ur helig flod – fick sjukhusvård för magsmärtor

För att fira 22-årsdagen av den heliga floden Kali Beins rening drack den indiska ministern ett glas vatten direkt från floden. Tre dagar senare togs han till sjukhus på grund av magsmärtor.

Den 17 juli drack Bhagwant Mann, huvudminister i indiska delstaten Punjab, vatten direkt från den heliga floden Kali Bein.

Skälet ska ha varit 22-årsdagen av att floden renats, och Mann presenterade en kampanj för att rena floder och avlopp i hela delstaten vid tillfället, rapporterar The New India Express.

Manns drickande från den heliga floden filmades och spreds på Twitter av journalisten Gagandeep Singh.

Punjab CM Bhagwant Mann drinks a glass of water from Pavitar Kali Bein Sultanpur Lodhi, Today was the 22nd Kar Sewa Anniversary of Kali Bein – Guru Nanak Dev ji attained enlightenment after taking a bath in the Kali Bein pic.twitter.com/gkjXIpAiLU

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) July 17, 2022