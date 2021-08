Afghansk toppolitiker fick bidrag i Sverige – anklagas för att ha flytt med afghanska statskassan

Fazal Mahmood Fazli var folkbokförd i Sverige och fick ut svensk föräldrapenning samtidigt som han ingick i den afghanska regeringen. Nu anklagas Fazli för att tillsammans med Afghanistans ex-president Ashraf Ghani ha stulit 169 miljoner dollar från den afghanska statskassan.

Den afghanska ambassaden i Tadjikistan begär att Interpol ska gripa Afghanistans tidigare president Ashraf Ghani, rapporterar den afghanska nyhetstjänsten Tolo News.

The Afghan embassy in Tajikistan has asked Interpol police to detain Ashraf Ghani, Hamdallah Mohib and Fazal Mahmood Fazli on charges of stealing public wealth, so that funds could be returned to #Afghanistan, sources said.

— TOLOnews (@TOLOnews) August 18, 2021