Åkesson sågar Kristerssons Koran-utspel

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson uttrycker hård kritik mot statsminister Ulf Kristerssons utspel, där statsministern fördömde Rasmus Paludans koranbränning och uttryckte sympatier för de muslimer som blev kränkta.

Efter Rasmus Paludans koranbränning utanför Turkiets ambassad på lördagen gick statsminister Ulf Kristersson ut med ett inlägg på Twitter där han uttryckte sympatier till kränkta muslimer och fördömde Paludans koranbränning.

Freedom of expression is a fundamental part of democracy. But what is legal is not necessarily appropriate. Burning books that are holy to many is a deeply disrespectful act. I want to express my sympathy for all Muslims who are offended by what has happened in Stockholm today.

