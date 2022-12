Aktivister stoppade filmvisning – hyllas av Greta

På onsdagen skulle filmen ”Adult Human Female”, som tar ett kritiskt perspektiv på transfrågan, visas på universitetet i Edinburgh. Visningen stoppades emellertid av ett gäng aktivister som hävdar att filmen är ”transfobisk”. Den påtvingade censuren stöds nu av klimataktivisten Greta Thunberg.

– Varför tycker hon att vetenskapliga fakta är viktiga i kampen mot klimatförändringar, men lätta att ignorera när det kommer till att definiera kön? frågar sig teamet bakom filmen till den skotska tidningen The National.

Evenemanget som stoppades var organiserat av gruppen Edinburgh Academics for Academic Freedom och filmen som skulle visas var Adult Human Female, en dokumentär som för tesen att transidentiteter och att vem som helst kan identifiera sig som kvinna är skadligt för kvinnors rättigheter.

Innan onsdagen kritiserades evenemanget från flera håll och bland annat skrevs ett brev till universitetets rektor om att stoppa visningen.

När universitet ändå gick vidare med att hålla i visningen valde ett antal studentaktivister att ockupera föreläsningssalen där den skulle äga rum. Polisen larmades till platsen men inga gripanden gjordes.

Organisatörerna beslutade sig därefter för att flytta visningen till en annan plats. Men aktivisterna valde även att blockera ingången till den nya lokalen och det hela slutade med att evenemanget ställdes in efter att bråk utbrutit mellan besökare och aktivister.

”Har hon sett filmen?”

På Twitter skriver en av aktivisterna bakom den påtvingade censuren om händelsen. ”Du kan inte sprida hat och förvänta dig att inte bli utmanad”, skriver aktivisten.

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg svarar då med tre emoji-hjärtan.

Greta Thunberg sågas bland annat av politikern Joanna Cherry, ledamot i det brittiska parlamentet för Scottish National Party.

Hon skriver på Twitter att det är en skam att Thunberg väljer att stödja dem som använder masker och skrämseltaktiker för att tysta kvinnliga röster.

What a shame that Greta has chosen to side with those who use masks & intimidation to silence the voices of women & lesbians. She of all people should know that opinions unpopular with the mob often turn out to be true. #FreedomOfSpeech https://t.co/tOKgA3jY7R

— Joanna Cherry KC (@joannaccherry) December 16, 2022