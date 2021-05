Thunbergs klimatrörelse tar ställning mot Israel: ”Apartheidstat”

Fridays for future är en rörelse som ägnar sig åt klimataktivism och som växt fram i kölvattnet av Greta Thunbergs klimatstrejk. På senaste tiden har rörelsen även ägnat sig åt geopolitiska frågor. I en serie tweets från konton kopplade till organisationen vänder man sig emot Israel som man bland annat kallar för en ”apartheidstat”, samtidigt som man kallar palestinska dödsoffer för ”martyrer”.

De senaste veckorna har stridigheter pågått mellan Israel och Hamas. Konflikten har blossat upp efter en infekterad boendedispyt i östra Jerusalem och efter att terrorgruppen Hamas började skicka raketer mot bland annat Tel Aviv.

Nu väljer Greta Thunbergs klimatrörelse Fridays for future att ta ställning i konflikten. I en serie Twitterinlägg riktar organisationen via sitt officiella konto samt olika lokalavdelningar av rörelsen – som vanligtvis organiserar och uppmuntrar till klimataktivism – kraftig kritik mot Israel. Något som Världen idag tidigare har rapporterat om.

Bland annat skriver man att man står med det palestinska folket mot ”bosättarkolonisering”.

We stand with the Palestinian people against settler-colonization. We stand against all forms of colonialism and systematic repression by militaries and institutions. A thread: pic.twitter.com/Lw2gNraKTo — Fridays For Future (@Fridays4future) May 19, 2021

I en annan tweet kallar organisationen de palestinier som har dött i konflikten för ”martyrer”. Något som även terrororganisationen Hamas brukar göra.

Incarceration, the ID system and restriction to Al-Aqsa mosque are all things we need to learn and understand, and then fight. This is not a definite resource, but it is a statement as to why we are taking a stand. pic.twitter.com/l4fM6I2YXO — Fridays For Future (@Fridays4future) May 19, 2021

Organisationen väljer också att retweeta ett uttalande från lokalavdelningen i Québec i Kanada, där Israel kallas för en ”officiell apartheidstat”.

Before one exercises his/her choice to fight for climate, one’s rights to fundamentally exist must be respected.

Israel is officially an apartheid state since 27 April 2021.https://t.co/gOEy78GRh8 — Fridays For Future Qué​bec (@FFF_Quebec) May 20, 2021

Inläggen om Israel-Palestina-konflikten ogillas däremot av rörelsens tyska lokalavdelning som hävdar att utspelen är antisemitiska.

”En artikel om Mellanöstern-konflikten publicerades idag på internationella FFF-kanaler som sprider antisemitiskt innehåll. Antisemitism är inte på något sätt kompatibel med vår självbild. Som anges i inlägget distanserar vi oss tydligt från allt innehåll”, står det i tweeten från det tyska kontot (Googles översättning).

Auf int. FFF-Kanälen wurde heute ein Beitrag zum Nahost-Konflikt gepostet, der antisemitische Inhalte verbreitet. Antisemitismus ist in keinster Weise mit unserem Selbstverständnis vereinbar. Wir distanzieren uns wie im Post angegeben in aller Deutlichkeit von allen Inhalten. — Fridays for Future Germany (@FridayForFuture) May 19, 2021

Den tyska lokalavdelningen får emellertid kritik från andra FFF-kapitel som hävdar att de har fel. Det skotska kapitlet går så långt som att ”fördöma” tyskarna.

We stand firmly in solidarity with Palestine. Our movement is inherently anti-colonial, and we stand with all oppressed groups. #FreePalestine We strongly disagree that the recent posts from FFF International are antisemitic, and we condemn FFF Germany for claiming so. — FFF Scotland🌍 (@FFF_Scotland) May 20, 2021

Det nederländska avdelningen hakar också på Israel-kritiken.

We unequivocally stand with the Palestinian people and against settler colonialism. #FreePalestine https://t.co/Sf21jc6h86 — Fridays For Future Nederland (@ForFutureNL) May 22, 2021

På Fridays for futures hemsida står det att rörelsen verkar för klimatstrejk och att protestera mot ”bristen på handlingar mot klimatkrisen”.

Vad kritiken mot Israel har med klimataktivism att göra framgår inte helt tydligt. Däremot förklarar ett annat konto kopplat till rörelsen att ”klimaträttvisa” också betyder att man ska stå upp för alla i världen som man anser vara förtryckta.

As we stand for climate justice we stand in solidarity with:

•Palestine 🇵🇸

•Kurd

•Syria

•Baloch

•Myanmar

•Kashmir

•West Papua

•The Uyghur Muslims

•Tigray

& more Climate justice means that we stand up for the oppressed & condemn all forms of systemic injustice — Fridays For Future MAPA (@FFFMAPA) May 22, 2021

Fridays for future möter kritik för sitt ställningstagande. Bland annat av komikern Aron Flam.

Tyska Fridays for Future kanske vet något om att särbehandla judar som de andra Fridays for Future-avsnitten helt enkelt missar? pic.twitter.com/lMtTXWfOsD — Aron Flam 🥸 (@AronFlam) May 24, 2021

Andra drar kopplingar mellan FFF:s retorik och nazistisk ideologi. Mer specifikt till idén om ”blod och jord”.

Jag var verkligen inte beredd på att Israel/Palestina skulle få Fridays for future att bli en antisemitisk blood and soil-rörelse pic.twitter.com/6SSUfC4WL5 — Johan Nordlander (@JhNodl) May 20, 2021

Greta Thunberg gör dock inte samma ställningstagande som stora delar av den rörelse hon startade. Hon har tidigare meddelat att hon inte ställer sig på någon sida i konflikten.

To be crystal clear: I am not “against” Israel or Palestine. Needless to say I’m against any form of violence or oppression from anyone or any part. And again – it is devastating to follow the developments in Israel and Palestine. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 11, 2021

