Universitet stoppade Bard: ”Alla ska känna sig trygga”

I september var det tänkt att filosofen och debattören Alexander Bard skulle hålla tal på KVIT, en konferens om kognitionsvetenskap som anordnas varje år för studenter på Linköpings universitet. Men fyra dagar innan konferensen meddelade organisatörerna att Bard blivit avbokad, detta efter att man i ett mejl skrivit att man vill ”att programmet ska ha en inkluderande miljö där alla ska känna sig trygga”.

Det var Academics Rights Watch, en insamlingsstiftelse som bevakar den akademiska friheten i Sverige, som var först med att rapportera om deplattformeringen av Alexander Bard.

Efter att Bard bokats in som talare skickade organisationskommitténs ordförande ett mejl till studenterna på Kognitionsvetenskapliga programmet där han uppgav att det riktats kritik mot Bards medverkan.

I mejlet, som publicerats av Academic Rights Watch, skriver ordföranden att kommittén tror att Bard kan vara en värdefull röst på årets konferens, men att de samtidigt vet ”att Bard har gjort ett flertal problematiska uttalanden och är en kontroversiell figur”.

”Därför förstår vi den potentiella problematiken över att vi ger en plattform till en person som tidigare har uttryckt sig på sätt som inte är förenliga med sektionen och programmets grundvärderingar. KogVet programmet ska vara välkomnande för alla, och LiU har en stark värdegrund mot diskriminering i alla dess former. Vi i kommittén vill att programmet ska ha en inkluderande miljö där alla ska känna sig trygga”, står det i mejlet.

I samma mejl länkades det sedan till en enkät där studenterna kunde svara på om de ansåg att Bards medverkan var olämplig och om hans föreläsning gjorde att de inte ville gå på konferensen.

Fyra dagar innan konferensen meddelar sedan samme ordförande i ett nytt mejl till studenterna att Bard avbokats från tillställningen.

”Som uppföljning på tidigare mail vill vi meddela att KVIT i samråd med styrelsen beslutat att Alexander Bard ej kommer att medverka på årets konferens”, skriver han.

”Strider väldigt mycket mot universitetet som idé”

Erik J. Olsson, ordförande till Academic Rights Watch, är mycket kritisk till deplattformeringen av Bard.

– Det är en ganska absurd idé att man måste granska varje föreläsare och vad de har sagt tidigare för att kunna bjuda in dem någonstans. Bara den idén strider väldigt mycket mot universitetet som idé, säger Olsson till Nyheter Idag.

Efter stiftelsen publicering fick Olsson ett mejl från professor Jonas Lundberg på Linköpings universitet, som påstår att han tidigare varit med och arrangerat studentkonferensen KVIT, där han riktar kritik mot stiftelsen inlägg.

”Det verkar som att du skrivit ditt inlägg utan att sätta dig in i frågan ordentligt. Rätta mig gärna om jag har fel. Om du inte vet vad Alexander sagt för problematiska saker så tycker jag att du ska kolla upp det. Det handlar om personangrepp och ett ganska otrevligt språk – även i samband med ert ’inlägg’. Det har du säkert sett”, skriver Lundberg bland annat i deras mejlkonversation.

Bard har själv kommenterat avbokningen och Academic Rights Watch inlägg på Twitter, vilket kan vara det som Lundberg syftar på.

And you wonder why an entire young generation in Sweden is TURNING RADICALLY RIGHT and says fuck you to the completely corrupt and decadent woke left? Meanwhile, @AcademicRightsW are HEROIC fighting the woke troll assholes. Go go go! https://t.co/eNpt1ir2Ku

— Alexander Bard (@Bardissimo) September 24, 2022