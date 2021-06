Amineh Kakabaveh: ”Om SD fick bestämma hade jag kanske inte fått stå här”

Under måndagens omröstning om regeringens framtid lade den före detta vänsterpartisten Amineh Kakabaveh (-) ner sin röst tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. Detta trots att hon tidigare kritiserat Vänsterpartiets stöd till regeringen. I sin röstförklaring kritiserade hon sitt forna parti för att göra gemensam sak med Sverigedemokraterna.

– Om SD fick bestämma hade jag kanske inte fått stå här och inte heller Nooshi Dadgostar, sade Kakabaveh i talarstolen.

När riksdagen under måndagen röstade om misstroende för regeringen Löfven röstade Amineh Kakabaveh mot sitt forna partis linje och lade ned sin röst. Med det sällade hon sig till regeringens stödpartier C och L. Under sammanträdet motiverade hon sin röst med att det annars skulle innebära en röst för ett sverigedemokratiskt initiativ.

– Den viktiga frågan om marknadshyror har förvandlats till ett spel om makten där Sverigedemokraterna har tagit initiativet och där den övriga högern glatt tar chansen att avsätta statsministern oavsett vilka konsekvenser det får, sade hon i riksdagens talarstol.

Läs även: Regeringen föll – 181 röstade bifall till misstroende

Riksdagsledamoten är idag politisk vilde efter att ha lämnat partiet i samband med ett uteslutningsärende mot henne 2019. Detta efter en längre konflikt med partilinjen kring bland annat hedersvåld och -kultur.

Läs även: Kakabaveh: ”V har en ledning som lämnat feminismen och socialismen bakom sig”

Under sitt riksdagsanförande uttryckte Kakabaveh, som är iransk-kurdisk invandrare och tidigare Peshmerga-soldat, rädsla för SD:s politik:

– Om SD fick bestämma hade jag kanske inte fått stå här och inte heller Nooshi Dadgostar, sade hon.

Kakabavehs röst innebär en ny linje för ledamoten, som tidigare inte velat stödja regeringen. Hon närvarande inte vid omröstningen 2019, men kritiserade sitt dåvarande partis nedlagda röster i ett inlägg på Facebook. Hon upprepade kritiken under måndagens anförande.

– Det var ett stort svek av Vänsterpartiet att gå med på att släppa fram en regering som i vissa frågor bedrivit en regeringspolitik som regeringen Reinfeldt aldrig kunnat göra, sade hon.

Kakabavehs röst gjorde ingen skillnad för resultatet i omröstningen, men ledamoten hotade med att den skulle kunna göra det efter eventuella talmansrundor.

Får kritik från tidigare vapendragare

I samband med Kakabavehs röstförklaring i riksdagen kritiserades hon av flera vänsterpartister. Bland dem Jonas Lundgren, gruppledare för V i Lidingö kommun, som kallade det ”märkligt agerande” på Twitter.

Jag är förvånad över att Amineh Kakabaveh inte är intresserad av att fälla regeringen med hänvisning till (SD). Känns mest som ett sätt att klämma åt (V). Märkligt agerande. — Jonas Lundgren 🇵🇸 (@VJonasLundgren) June 21, 2021

Lundgren har tidigare arbetat nära Kakabaveh inom partiet och som projektledare inom organisationen Varken Hora eller Kuvad där Kakabaveh är ordförande och grundare. Han har tidigare vid flera tillfällen kritiserat V:s partiledning för sin hantering av Kakabaveh

Idag blev en vän till mig utsedd till årets svensk. Vår partilednimg i (V) har inte ens sagt grattis. Sorgligt. — Jonas Lundgren 🇵🇸 (@VJonasLundgren) December 15, 2016

Vänsterpartiets partistyrelse har idag valt att utesluta min vän och kamrat, Amineh Kakabaveh. Det här kan vara det mest självdestruktiva beslut man fattat på länge och det gör mig väldigt besviken och förbannad. — Jonas Lundgren 🇵🇸 (@VJonasLundgren) August 28, 2019

Läs även: Kakabaveh utsågs till årets svensk: ”Vår partiledning har inte ens sagt grattis”

Nyheter Idag har sökt Amineh Kakabaveh och Jonas Lundgren för kommentarer.