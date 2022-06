Anderssons (S) tillbakakaka: Kristersson fick inte hänga med till stridsfartyg

STOCKHOLM På lördagen besöker statsminister Magdalena Andersson det amerikanska stridsfartyget USS Kearsarge, som under torsdagen stannade till i Stockholm, inför militärövningen Baltic Operations (Baltops) som påbörjas under söndagen. Med sig har hon Annie Lööf (C) och inte M-ledaren Ulf Kristersson som tidigare fått närvara vid militärövningar med Natoländer. Anledningen till det är den pågående misstroendeförklaringen mot justitieminister Morgan Johansson.

– Han stod bredvid mig på en pressträff för några veckor sedan och sa att vi tillsammans ska lotsa Sverige genom den här svåra processen, och sen sviker han det ordet inte bara till mig utan svenska folket, säger Magdalena Andersson under den gemensamma pressträffen i Frihamnen, enligt Expressen.

Hon fortsätter:

– Han vill då rösta bort en av de tre statsråd som är ansvariga för detta (Sveriges Natoansökan, reds. anm.). Det gör att han inte hade varit en lämplig kandidat att stå här i dag. Han har visat att hans ledarskap uppenbart inte håller för situationen.

Annie Lööf, som meddelat att hennes parti inte kommer att rösta för att avsätta Morgan Johannson, håller med statsministern.

– Det vi kan se nu är att vi får ägna tiden åt andra saker när vi i stället borde lägga fokus på hur vi stärker det svenska försvaret, samt hur vi säkerställer att vi lotsar Sverige tillsammans med Finland in i Nato, säger Lööf.

I ett inlägg på Facebook under fredagen skrev Kristersson att Morgan Johansson inte har någonting med Sveriges Natoansökan att göra. Men det ”kunde inte vara mer fel”, menar Magdalena Andersson.

Statsministerns utspel får dock inte Moderaterna att backa vad gäller misstroendet mot Johansson.

– De försöker rädda Morgan Johansson som inte har något med den svenska Natoansökan att göra. Hon gör ett partipolitiskt utspel av en säkerhetspolitisk fråga. Det är oansvarigt, säger Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer till Aftonbladet.

Baltops är en militärövning i Östersjön som återkommer varje år och där Sverige har deltagit sedan mitten av 90-talet. Den kommer i år att äga rum den 5-16 juni i södra och mellersta Östersjön samt vid strandnära områden i Sverige, Polen, Tyskland och de baltiska länderna. I årets övning kommer 16 länder och Nato att delta, meddelar Försvarsmakten.

