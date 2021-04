Ann Linde (S) refererar till armeniska folkmordet som ”massövergreppen” – får massiv kritik

SVERIGE I helgen valde Joe Biden att slutligen erkänna massmorden på armenierna utfört av Osmanska riket i mitten av 1910-talet som ett folkmord. Svenska regeringen väljer dock en annan väg och i ett uttalande på Twitter hänvisar utrikesminister Ann Linde till folkmordet som ”massövergreppen”. Hon möts nu av en kritikstorm på sociala medier.

Den 24 april är minnesdagen för folkmordet på armenier och andra kristna minoriteter som utfördes av Osmanska riket (styrt från nuvarande Turkiet) med start 1915. Totalt uppskattas runt en miljon armenier ha mördats i folkmordet, enligt Forum för Levande Historia.

På lördagen var det 106 år sedan vad som brukar räknas som starten på massmordet då hundratals armeniska intellektuella, politiska och religiösa ledare i rikets huvudstad Konstantinopel (nuvarande Istanbul) arresterades, deporterades och mördades. Då passade USA:s president Joe Biden på att kungöra att landet erkänner folkmordet utfört av det Osmanska riket, i ett pressmeddelande från Vita Huset.

Svenska regeringsföreträdare väljer däremot ett lite annat förhållningssätt än amerikanska.

Istället för att kalla det för folkmord väljer Sveriges utrikesminister Ann Linde att referera till händelserna 1915 och framåt som ”massövergreppen”, i en tweet utskickad på lördagen.

24 april är minnesdag över massövergreppen 1915 i dåvarande Osmanska riket. Skildringar från 1915 vittnar om stort mänskligt lidande och skoningslös grymhet som aldrig får glömmas eller upprepas. https://t.co/EJicBaKudb — Ann Linde (@AnnLinde) April 24, 2021

Ordet ”massövergrepp” har tidigare använts för att beskriva när ett stort antal sexuella övergrepp har utförts mot kvinnor av män i grupp. Det hände exempelvis i Köln under nyårsnatten 2015-2016 då flertalet män av utländsk härkomst förgrep sig på kvinnor i staden. Begreppet brukar däremot inte användas för att beskriva folkmord.

Utrikesministern möts av massiv kritik för uttalandet, bland annat från Bulletins nyligen avhoppade chefredaktör Ivar Arpi.

Nej, Ann Linde, inte ”massövergrepp”. Folkmord! Säg det bara. Det var ett folkmord! Sluta med alla omskrivningar. Det är skamligt att vår regering inte klarar av att tala klarspråk. https://t.co/Q7gHEHS6ch — Ivar Arpi (@Ivarpi) April 24, 2021

Dagens Nyheters politiska redaktör Amanda Sokolnicki stämmer in i kritiken.

Det har alltså bara gått en vecka mellan att regeringen:

1. Förklarat att man ämnar förbjuda Förintelseförnekelse, och

2. Kallat Seyfo för ett ”massövergrepp” för att göra Erdogan – folkmordsförnekaren – nöjd. Briljant. — Amanda Sokolnicki (@A_Sokolnicki) April 24, 2021

Även Hanif Bali går till hård attack mot utrikesministern.

De korsfäste kristna kvinnor för att de var just kristna. Dessa handlingar kallades bokstavligen som ”Den slutgiltiga lösningen på den Armenska frågan”. 1 miljon slaktades och Turkiet etniskt rensades på en kristen minoritet. Om detta ej är folkmord – då är inget folkmord. https://t.co/zWbVCj6vcv pic.twitter.com/uZb4PLqZ2w — Hanif Bali (@hanifbali) April 25, 2021

2010 beslutade den svenska riksdagen att man skulle erkänna massmorden på armenier och andra kristna minoriteter i Osmanska riket som ett folkmord. Eftersom det är en utrikesfråga är det emellertid upp till regeringen att fatta ett avgörande beslut och sedan dess har ingen svensk regering fullföljt riksdagens beslut, rapporterar TT. Den socialdemokratiska regeringen har tidigare hävdat att frågan är ”komplex”.

Under hösten 2019 lämnade Björn Söder (SD) in en motion till riksdagen om att regeringen bör erkänna folkmordet. Nyligen har han dessutom lämnat in en skriftlig fråga till Linde i ärendet.

– Till syvende och sist är det en fråga om mänskliga rättigheter. Men man vill inte stöta sig med Turkiet, säger Söder till TT.

Folkmordet på armenierna Folkmordet på armenier och andra kristna minoriteter inom Osmanska riket så som assyrier, syrianer, kaldéer och greker tog fart 1915 i Konstantinopel (nuvarande Istanbul, Turkiet) och utfördes sedan i andra delar av riket. En anledning till folkmordet var att rikets styrande parti Ittihadpartiet, också kallade "ungturkarna", ville skapa en etniskt homogen muslimsk stat, enligt Forum för Levande Historia.

Den 24 april brukar räknas som startskott för folkmordet då hundratalet armeniska ledare fängslades, deporterades och mördades av osmanska styrkor. Datumet är numera minnesdagen för folkmordet.

Under folkmordet genomfördes horribla illdåd mot främst armenier men också andra kristna. Enligt Forum för Levande Historia ska morden bland annat ha skett genom att människor brändes inne i byggnader, dränktes i floder samt påtvingades hungersnöd. Totalt en miljon armenier beräknas ha dött i massmorden.

Större delen av massmordet skedde under åren 1915-1916. Morden och förföljelserna pågick dock ända fram till 1923 då Osmanska riket föll.

Utöver massmorden tvingades kristna kvinnor och barn att konvertera till islam, människor drevs på flykt och tvångsdeporterades från sina hem. Kristna helgedomar och kyrkor förstördes.

Turkiet har konsekvent vägrat erkänna folkmordet utfört av Osmanska riket. Ingen svensk regering har heller erkänt folkmordet.

