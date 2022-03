Ansvarade för rekryteringen – nu får ex-ministern (MP) själv jobbet som generaldirektör

Under sin tid i regeringen ansvarade den förre ministern Per Olsson Fridh (MP) för tillsättningen av en ny generaldirektör till Folke Bernadotteakademin, en myndighet under utrikesdepartementet som arbetar med bland annat frågor rörande fred och säkerhet. Någon kandidat rekryterades emellertid aldrig till jobbet. Inte förrän nu då Olsson Fridh själv intar positionen, rapporterar Altinget.

Den sista ansökningsdagen för jobbet som myndighetens generaldirektör var den 31 januari 2021. Bland kontaktpersonerna fanns då Per Olsson Fridh (MP), som vid den tiden hade rollen som statssekreterare på utrikesdepartementet.

Mindre än en vecka senare tillträdde Olsson Fridh rollen som biståndsminister där han ansvarade för frågor gällande internationellt utvecklingsarbete. Under sin tio månader långa period i regeringen tillsattes aldrig någon ny generaldirektör för Folke Bernadotteakademin.

I stället skedde rekryteringen tre månader efter hans och resterande MP-ministrars avgång från regeringen. Under den nya biståndsministern Matilda Ernkrans (S) var det då plötsligt hennes företrädare – Per Olsson Fridh – som fick jobbet.

På frågan från Altinget om varför rekryteringsprocessen dröjde ger Olsson Fridh inte någon speciell anledning.

– Ibland tar rekryteringsprocesser lång tid. Den blev inte klar, säger han till tidningen.

Vidare hävdar ex-ministern att han själv sökte tjänsten när han ”upptäckte att den inte var tillsatt”.

Altinget: Känner du att regeringen har valt rätt person bland de sökande?

– Vad är det för en fråga? Jag är glad och hedrad över uppdraget. Det är inte min uppgift att svara på det utan regeringens.

I ett skriftligt svar till Altinget säger nuvarande biståndsminister Matilda Ernkrans att rekryteringen har gått rätt till.

”Det tar olika lång tid att rekrytera en generaldirektör, då det är en viss process som ska följas för att säkerställa en rekryteringsprocess som följer rådande regler och baseras på varje persons kunskap och erfarenheter”, skriver hon.

Hon uppger också att hon är övertygad om att Olsson Fridh med sina erfarenheter kommer att utföra ett gott arbete.

Per Olsson Fridh kommer att tillträda rollen som generaldirektör för FBA den 19 april.

Läs även: Tyskland utesluter bistånd till talibanskt Afghanistan – Sverige: ”Kommer fortsatt att vara högt”

Läs även: Svenskt jättebistånd till utbildning i Tanzania