Åttaåring åtalad för blasfemi i Pakistan – kan få dödsstraff

PAKISTAN En åttaårig hinduisk pojke står åtalad för blasfemi efter att ha kissat på en matta i ett muslimskt madrassa – ett brott som har dödsstraff på straffskalan i Pakistan. Händelsen har lett till attacker mot ett hinduiskt tempel i östra Pakistan.

I östra Pakistan står en åttaårig hinduisk pojke åtalad för blasfemi efter att ha anklagats för att ha kissat på en matta i ett muslimskt madrassa, det vill säga en institution för islamska studier, rapporterar The Guardian.

Pojken hålls nu i skyddsförvar hos polisen efter att en stor grupp muslimer angripit ett hinduiskt tempel som svar på pojkens frigivning mot borgen tidigare i veckan.

Tjugo personer arresterades för attacken mot templet efter att regeringen satt in militära trupper för att kontrollera situationen. Filmklipp som påstås ha filmats av gärningsmännen har spridits på sociala medier sedan attacken.

LÄS ÄVEN: Homosexuella iranier tvingas byta kön – riskerar annars dödsstraff

Pojkens familj säger till The Guardian att han inte förstår vad han är åtalad för. Familjen har liksom många andra hinduer i deras distrikt tvingats fly och befinner sig nu på hemlig plats.

Pojken är den yngsta som någonsin åtalats för blasfemi i Pakistan. Landets blasfemilag har dödsstraff på straffskalan. Ingen har avrättats under lagen sedan den infördes i 1986, men misstänkta är ofta utsatta för angrepp och lynchningar.

LÄS ÄVEN: ”Förolämpning är inte yttrandefrihet”

You are free to go you temple? Watch this brazen attack on a temple in the broad daylight.

Another bad day for #Hindus as Ganesh #Temple in Bhong city of Rahimyar Khan was attacked by miscreants. The beasts daringly live telecast the attack on Facebook: https://t.co/uVq8UYBkQB pic.twitter.com/SzGrtIxEzk

— Kapil Dev (@KDSindhi) August 4, 2021