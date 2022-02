Betnér sågar riktlinjer för komiker: ”Vi jobbar inte på landstinget”

SVERIGE I måndags gick fyra kvinnliga komiker ut i media och pratade om en uppförandekod de skrivit för ståuppkomiker. I SvD/TT står det att ”flera stora namn ställer sig bakom” initiativet. Men det är också en del stora namn som är djupt kritiska till dokumentet. Däribland Magnus Betnér som uppmanar alla klubbar som antar uppförandekoden att avboka honom.

”Detta dokument innehåller etiska riktlinjer för hur komiker, klubbägare samt annan personal ska bete sig gentemot varandra före, under och efter utövande av standup. Riktlinjerna bygger på de lagar, regler och föreskrifter som gäller generellt för arbetsmiljö, samt synpunkter som har samlats in via komikerbranschforum.”

Så inleds det fyra sidor långa dokumentet med den nya uppförandekoden.

I uppförandekoden står det bland annat att man inte ska prata/störa när en kollega uppträder och att man inte ska håna en kollega från scen, om man ”inte är säker på att det kommer mottas på rätt sätt”. Det står också att man eftersträvar ”en arbetsmiljö fri från verbala, fysiska eller online-trakasserier och övergrepp”.

Utöver dessa riktlinjer står det även att en komiker inte ska komma full/påverkad till ett uppträdande och att man ska hälsa på alla kollegor. Det står också att ”känsliga debatter” som exempelvis ”genusdiskussioner” inte bör tas upp innan en komiker går upp på scen.

”En kollega som tillhör en minoritet ska inte behöva lägga energi på att ta strid innan ett gig”, står det bland annat i dokumentet.

Bianca Kronlöf – en utlösande faktor

Initiativtagarna till uppförandekoden är komikerna Therese Sandin, Sara Andersson Marmnäs, Malin Appeltofft och Karin Adelsköld. Enligt författarna har framtagandet av uppförandekoden ”skett i nära samarbete med standupklubbar och komiker”.

Till SvD/TT uppger de att Bianca Kronlöfs uppmärksammade Instagraminlägg efter den kritiserade SVT-dokumentären om Soran Ismail var den utlösande faktorn som lade grunden till projektet. Arbetet med dokumentet har tagit ungefär ett år och framtagits efter research och intervjuer där författarna undersökt vad som är de största problemen i branschen.

– Gränslösa beteenden, sexuella anspelningar och missbruk av maktpositioner har visar [sic!] sig vara de största och vanligaste problemen, säger Adelsköld till SvD/TT.

I artikeln står det att flertalet kända komiker ställer sig bakom uppförandekoden. De som namnges är David Batra, Özz Nûjen, Babben Larsson, Bianca Kronlöf, Måns Möller, Hasse Brontén, David Sundin, Ann Westin och Henrik Schyffert. Även flera klubbar som exempelvis Norra Brunn och RAW Comedy Club har varit delaktiga i arbetet.

Till TV4 Nyhetsmorgon säger komikern Mårten Andersson att han själv inte upplevt några problem på sin egen klubb RAW eller sett något under sina 20 år i branschen. Trots det tror han att de nya riktlinjerna behövs.

– För att få tider i Stockholm framför allt som komiker så behöver man i stort sett starta sin egen klubb. Och då kanske man inte tänker så mycket på själva miljön kring det för man vill bara upp på scen, säger han.

Han tror att han och andra som har varit med lite längre kan visa hur nya i branschen ska bete sig.

– Alltså egentligen bara: don’t be a dick, var sjysst mot dina kollegor och kan du hjälpa på något sätt så är det väl ännu bättre.

Alla är inte nöjda

Alla är emellertid inte nöjda med den nya uppförandekoden. En känd komiker som är djupt kritisk till dokumentet är Magnus Betnér.

I ett inlägg på Facebook skriver han att alla klubbar som tänker efterleva uppförandekoden i dess nuvarande form gör bäst i att avboka honom och aldrig mer boka honom igen.

Han ställer sig bland annat kritisk till att inte få komma berusad till uppträdanden och att inte få diskutera vad man vill dessförinnan. Han förbehåller sig också rätten att inte behöva hälsa på alla komiker innan han kliver upp på scen.

”Jag pratar om precis vad jag vill och vad jag vill innefattar även mina kollegor. Om det riskerar att inte mottas rätt skiter jag fullständigt i. Vi jobbar inte på landstinget. Vi jobbar med rock”, skriver han bland annat i inlägget.

En annan som framför kritik är komikern Erik Berglund. I ett blogginlägg skriver han bland annat:

”Det största problemet med svensk stand up är inte att manliga komiker generellt förgriper sig på kvinnliga komiker, det största problemet är att för få komiker har självinsikt.

Detta sagt med ALL respekt till individer som blivit utnyttjade och kränkta eller känt sig utnyttjade och kränkta i samband med stand up. Ingen kan ta ifrån er era upplevelser och personer som begår brott ska polisanmälas och lagföras. Det är för jävligt. Men jag tror inte en pamflett med självklarheter och ärligt talat en del märkligheter löser detta.”

På Twitter hänger andra komiker på kritiken.

Nu skrev jag om uppförandekoden gällande svensk standup som några komiker så stolt presenterat i både tidningar och idag TV. Ångrar redan detta men jag har ryggskott och behövde något att göra. Läs om ni vill. pic.twitter.com/1P2888TNYO — Isidor Olsbjörk (@IsidorOlsbjork) February 9, 2022

VAD KUL ATT ALLA VÅRA VITTNESMÅL OM ATT MÅ PISS I DEN HÄR BRANSCHEN LEDDE TILL DE HÄR JÄVLA GENIMENINGARNA FORMULERADES OCH ATT MÅRTEN ANDERSSON FÅR MER TV-TID pic.twitter.com/mY2svzFqCL — clara clara kristiansen (@clarulk) February 9, 2022

