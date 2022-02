Ramaskri mot Netflix-komiker efter Förintelseskämt: ”Han borde utredas av polis”

Efter ett grovt skämt om att nazisternas massmord på romer under andra världskriget var något positivt har den brittiska komikern Jimmy Carr hamnat i rejält blåsväder. Flera brittiska politiker kräver att hans Netflix-show där skämtet finns med plockas ned från tjänsten, och Storbritanniens kulturminister Nadine Dorries hotar med lagstiftning – trots att hon själv tidigare sagt att ”vänstervridna snöflingor förstör humorn”.

Den brittiska komikern Jimmy Carr, som är känd för sin svarta och provokativa humor, har hamnat i hetluften på grund av ett skämt om det nazistiska folkmordet på romer i hans senaste Netflix-special ”His Dark Materials”.

I skämtet som framförs live inför en stor publik tar Carr upp Förintelsen som en fruktansvärd händelse som drabbade sex miljoner judar. Men sedan kommer han in på nazisternas folkmord på romer.

– Men man nämner aldrig de tusentals zigenare dom dödades av nazisterna. Ingen vill någonsin prata om det, eftersom ingen vill prata om det positiva, säger Carr till publikens skratt.

Av sammanhanget framgår att skämtet var menat att vara så grovt som möjligt, och Carr förklarar sedan för sin publik att skämtet var bra, eftersom det var ”jävligt roligt”, ”provocerande” men också hade en ”utbildande kvalitet” då det spred kunskap om förintelsen av romer.

Men Carrs kritiker håller inte med honom om det, och den brittiska reality-tv-stjärnan Paddy Doherty, som har irländsk resandebakgrund, säger till Daily Mirror att Carr borde ”utredas av polis”.

– Det där var inte ett skämt. Han pratar om massmord som något positivt – hade han tillåtits säga det om svarta människor som mördats av Ku Klux Klan? frågar sig Doherty och fortsätter:

– Det är en nivå du inte går till. Över en miljon av mitt folk blev dödade.

Paddy Doherty är en tidigare bare knuckle-boxare som slog igenom i dokumentären ”My Big Fat Gypsy Wedding” och vann brittiska ”Celebrity Big Brother” 2011.

Doherty säger till Daily Mirror att Carrs skämt påminde honom om den diskriminering resandefolket utsattes för när han var barn.

– När jag såg honom säga det han sa blev jag äcklad. Håret i min nacke stod upp. När jag var barn brukade jag se skyltar som sade ”inga svarta, inga hundar, inga zigenare” i pubfönster. Och nu ser jag Jimmy Carr säga det här och publiken skrattar… det är vidrigt.

Flera brittiska politiker och profiler fördömer Carr och kräver att Netflix tar bort hans show.

Jimmy Carr's "joke" – that a "positive" of the Holocaust was the slaughter of 500,000 Gypsy, Roma and Siniti people – is disgusting beyond words. Mocking racist genocide has no place in comedy or a decent society. I call on @netflix to remove this grotesque material. — Zarah Sultana MP (@zarahsultana) February 4, 2022

100% solidarity to all Gypsy, Romany & Traveller friends. When someone like Jimmy Carr ‘jokes’ about their genocide being ‘a positive’ it emboldens other people in hatred and discrimination. Carr has form on this. And freedom of speech is not the automatic right to an audience. — Jack Monroe (@BootstrapCook) February 4, 2022

Reminder that Jimmy Carr’s joke went through a whole production process in order to appear on @netflix. Dozens of people were part of scripting, filming, post-production, marketing…the whole apparatus. His agent/manager would also have been known. Yet not one person spoke up? — Sunny Singh (@ProfSunnySingh) February 5, 2022

I have written urging Netflix to remove Jimmy Carr’s vile anti-GRT and antisemitic material. I have also requested an update from @DCMS on progress to bring streaming platforms under Ofcom regulation. My full solidarity with GRT communities, today and always. pic.twitter.com/We6MRJVyjb — Nadia Whittome MP (@NadiaWhittomeMP) February 4, 2022

Fantasyförfattaren Philip Pullman, vars boktrilogi Carr tagit titeln till sin show ifrån, skriver att Carrs skämt är ”motbjudande, vidrigt och jag skulle bli väldigt glad om han kallade sin show något annat hädanefter”.

I had no idea what Jimmy Carr would be talking about in his show, which I'm not going to name. His 'joke' about the Holocaust is abominable, sickening, and I'd be very glad if he called his show something else from now on. — Philip Pullman (@PhilipPullman) February 5, 2022

Storbritanniens kulturminister Nadine Dorries säger till BBC att Carrs skämt var ”avskyvärt och borde inte sändas på tv”, och att den brittiska regeringen planerar att lagstifta mot sådant material.

– Vi tittar redan på framtida lagstiftning som skulle omfatta den sortens kommentarer, säger Dorries.

Den konservativa politikern Dorries har emellertid själv skrivit på Twitter att ”vänstervridna snöflingor förstör humor”.

– Men det är inte humor, säger Dorries till BBC när hon tillfrågas om sin tidigare tweet.

Carr hade ingen kommentar till Daily Mirror när tidningen kontaktade honom innan hans show i Tyne and Wear. Istället kommenterade han kontroversen på scen.

– Vi brukade kalla det för skämt och folk brukade skratta. Nu kommer jag bli ”cancelled”, det är den dåliga nyheten. Den goda nyheten är att jag kommer slåss till slutet, sade han enligt Daily Mirror.

