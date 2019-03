Bolsonaro till attack mot genusideologi, politisk korrekthet och fake news

WASHINGTON Brasiliens president Jair Bolsonaro gick till attack mot genusideologi, politisk korrekthet och fake news under sitt besök hos USA:s president Donald Trump.

– Brasilien och USA står sida vid sida i strävan att säkra friheten när det gäller traditionellt familjeliv, respekt för Gud, vår skapare, mot genusideologin, eller politiskt korrekta attityder, och mot fake news, sade Bolsonaro.

Uttalandet kom under pressträffen med de båda världsledarna på tisdagen. Trump sade senare att han var ”stolt” över Bolsonaros hållning mot fake news, enligt CNN.

Bolsonaro har kallats för ”tropikernas Trump” efter sin seger i den brasilianska presidentvalet i oktober, och det blev ett mycket vänskapligt möte med originalet.

Bland annat sade Trump att steg skulle tas för att göra Brasilien till en huvudallierad med Nato, och uteslöt inte ett brasilianskt medlemskap i alliansen.

Trump berömde också Bolsonaros presidentvalskampanj.

– Det var en otrolig bedrift. Resultatet var något hela världen talade om, sade Trump.

Fördjupat samarbete och stöd till Guaido i Venezuela

I ett gemensamt uttalande från Vita Huset skriver de båda presidenterna att de ska bygga ”ett nytt partnerskap” mellan de båda länderna, bland för att bekämpa terrorism och smuggling av narkotika och vapen, men också inom handel och rymdfart.

I uttalandet upprepade man också sitt stöd till Juan Guaido, Nicolas Maduros utmanare i Venezuela som Brasilien och USA erkänner som interimspresident.

– Jag vet exakt vad jag vill ska hända i Venezuela. Alla alternativ ligger på bordet. Det är en skam det som händer i Venezuela, dödandet och förstörelsen och hungern, sade Trump till reportrar i ovala rummet på tisdagen.

