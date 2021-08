Brittisk modell ber om ursäkt för burkabilder

Den brittiska modellen Lily Cole kritiseras för att ha lagt upp bilder där hon bär burka på Instagram – samtidigt som talibanerna tog över Afghanistan. ”Jag hade inte läs nyheterna när jag publicerade bilderna, så det var väldigt dåligt tajmat” skriver hon som förklaring på Instagram.

Den brittiska modellen och aktivisten Lily Cole, 33, lade upp ett inlägg på Instagram där hon är iklädd i burka som en hyllning till mångfald. Inlägget publicerades samtidigt som talibanerna erövrade Afghanistan. Inlägget kritiserades som smaklöst och nu tvingas Cole be om ursäkt, rapporterar BBC.

En av kritikerna är Times-krönikören Janice Turner, som menar att modellen sätter ”Instagram-poserande före mänskliga rättigheter”.

”Jag slår vad om att afghanska kvinnor jublar över ’mångfalden’ i att ha på sig denna slöja”, skriver Turner sarkastiskt i ett inlägg på Twitter.

Lily Cole & the vacuity of modern hashtag-feminism. Putting Instagram posturing before universal human rights. I bet Afghan women are celebrating the “diversity” of wearing this shroud. pic.twitter.com/5unfIZrqXg

— Janice Turner (@VictoriaPeckham) August 16, 2021