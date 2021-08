Talibanerna: ”Vi har benådat alla som slogs mot oss”

Talibanerna har benådat alla som deltagit i kriget mot dem, säger företrädare för gruppen på en presskonferens i Kabul på tisdagen. Gruppen har tidigare utfärdat en allmän amnesti för de som samarbetat med den tidigare regeringen och uppmuntrat kvinnor att delta i regeringsarbetet.

På tisdagens presskonferens lovade talibanerna att benåda alla afghaner som slagits emot dem, och sade att rörelsen vill ha fred i Afghanistan efter över 40 års krig i det fattiga landet.

– Det islamiska Emiratet kommer, efter att landet har blivit fritt, inte söka hämnd på någon, vi hyser inte agg mot någon, säger Talibanernas talesperson Zabihullah Mujahid på presskonferensen enligt Al Jazeera.

– Vi vet att vi har genomgått mycket utmanande perioder och kriser. Många misstag har begåtts som var till fördel för ockupanterna. Vi vill försäkra oss om att Afghanistan inte är ett slagfält längre.

– Vi har benådat alla som slogs mot oss. Vi vill inte upprepa någon konflikt mera, säger Mujahid som tillägger att talibanerna inte vill ha varken inhemska eller utländska fiender.

Talibanerna utlovar också en ”stark islamisk och inkluderande regering”. Just det inluderande inslaget har USA redan krävt genom utrikesdepartementets talesperson Ned Price.

På tisdagens presskonferens lovar även talibanerna att utländska ambassader ska vara säkra under talibanernas styre.

Enligt Mujahid ska den ursprungliga planen ha varit att talibanerna avvaktade utanför Kabul för att genomföra en smidig maktöverlämning, men att man kände sig tvungna att gå in i staden för att skapa ordning på grund av att plundrare påstod sig agera för talibanernas räkning.

– De ville missbruka det islamiska Emiratets namn för att bryta sig in i bostäder, trakassera folket och stjäla. Därför instruerade vi våra styrkor att gå in i Kabul för att stoppa detta och återställa säkerhet.

Det senaste kriget i Afghanistan inleddes med att USA invaderade landet för att gripa Usama Bin Ladin för terrorattackerna den 11 september 2001.

På tisdagens presskonferens säger Talibanerna att deras territorium inte kommer användas för att attackera andra länder.

– Jag vill försäkra våra grannar och länder i området att vi inte kommer låta vårt territorium användes mot någon, mot något land i världen, säger Zabihullah Mujahid.

På presskonferensen säger Mujahid även att talibanerna har rätt att styra Afghanistan efter sina egna principer, liksom övriga länder har, men hävdar också att det islamiska Emiratet kommer ge kvinnor rättigheter ”inom ramarna för sharia”, det vill säga islamsk lag.

– De kan vara aktiva i olika sektorer och områden utifrån våra lagar och regler: utbildning, sjukvård och andra områden. De kommer arbeta med oss, sida vid sida med oss.

– Det internationella samfundet, om de känner oro, vi vill försäkra dem om att kvinnor inte kommer diskrimineras, men naturligtvis inom de ramar vi har. Våra kvinnor är muslimer. De kommer vara glada att leva inom sharias ramverk, säger Mujahid.

När talibanerna styrde landet mellan 1996 och 2001 utsattes landets kvinnor för ett hårt förtryck. Talibanerna gjorde sig även skyldiga till ett antal krigsbrott, bland annat massakrerades shiamuslimska hazarer efter att staden Mazar-i-Sharif föll.

Massakern var en hämnd efter att Mazar-i-Sharifs krigsherre Abdul Rashid Dostum massakrerat 3 000 talibaner föregående år. Även 10 iranska diplomater mördades, vilket ledde till att Iran planerade en invasion av Afghanistan, något som övergavs efter FN-medling.

Talibanerna mördade även Afghanistans tidigare president Mohammed Najibullah efter erövringen av Kabul 1996, och vandaliserade konstverk som de 1 500 år gamla buddhastatyerna i staden Bamiyan, som talibanerna förstörde år 2001.

Efter Kabuls fall på söndagen är den enda bekräftade avrättningen som talibanerna utfört den på Abu Omar Khorasani, enligt The Wall Street Journal.

Khorasani var tidigare ledare för Islamiska staten i Sydasien som talibanerna lovat USA att bekämpa. Han greps av den tidigare regeringen i maj 2020 och satt i fängelse i Kabul, där han avrättades av talibanerna efter Kabuls fall.

Med sina uttalandet på tisdagen vill talibanerna ge intryck av att vara betydligt mindre militanta än rörelsen var för tjugo år sedan, och Storbritanniens försvarschef Sir Nicholas Carter verkar ha tagit intryck.

Carter säger till Sky News att man ska ”vara försiktig med att använda ordet fiende” om talibanerna, och att man behöver första ”vilka talibanerna är”.

– De är en disparat samling av stamfolk, som president Karzai sa till mig bara igår, ”de är bondpojkar”. Det enkla faktumet är att de lever enligt ett hederskodex, som varit deras kodex under många många år, säger Carter.

– De hålls samman av ett gemensamt mål, som är att de inte gillar korrupta regeringar, de vill inte ha en regering som berikar sig själv, och de vill ha ett Afghanistan som inkluderar alla.

