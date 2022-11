Busch sågas efter el-beskedet: ”Sänk skatter och moms”

På onsdagen höll energi- och näringsminister Ebba Busch och socialförsäkringsminister Anja Tenje (M) en pressträff där de meddelade att det elprisstöd som regeringen under valrörelsen lovade skulle vara på plats i november kommer betalas ut till privatpersoner i februari nästa år – förutsatt att inget oförutsett inträffar.

Beskedet får som väntat kritik av oppositionsledaren Magdalena Andersson (S) som på en egen pressträff anklagade regeringen för att ha brutit sitt vallöfte om ett elprisstöd på plats den 1 november.

– Avge inte vidlyftiga löften som man inte kan lita på, sa jag i valrörelsen, säger Magdalena Andersson enligt Svenska Dagbladet.

Mer bekymmersamt för Busch och regeringen är den hårda kritik man får på sociala medier. På Twitter får Busch inlägg om elprisstödet närmast löpa gatlopp, med över 200 svar i skrivande stund, den överväldigande majoriteten djupt kritiska.

Många svenska familjer har det tufft nu. Därför är elstödet till hushåll högt prioriterat. Idag lämnade regeringen besked att utbetalningarna sker per automatik via Försäkringskassan, under februari om inget oförutsett händer.

— Ebba Busch (@BuschEbba) November 30, 2022