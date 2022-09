Dagestans ledare rasar mot ryssen: Förbannade idioter!

Det mullrar i den ryska delrepubliken Dagestan, som ligger i det oroliga Kaukasus-området, granne med Tjejtenien, Georgien och Azerbaijan. Nyligen har flera filmer spridits som visar hur invånare angriper polis i protest mot den pågående ryska mobiliseringen, och på torsdagen spreds en film där Dagestans ledare Segei Melikov skällde ut de som ansvarar för mobiliseringen.

På filmen, som publicerats på Twitter av BBC-journalisten Francis Scarr, visar Melikov upp ett filmklipp som visar hur rekryterare kör omkring i staden Derbent och uppmanar via högtalare ”alla män” i staden att infinna sig för mönstring.

– Vilka förbannade idioter! utbrister Melikov.

– Är ni fullständiga fårskallar? Vem auktoriserade dem att åka runt i staden? Det är inget mindre än spridande av falsk information!

Nyligen har filmer spridits som visar hur invånare i Dagestan protesterar mot mobiliseringen, och i flera fall går till angrepp mot polis.

Enligt BBC är Dagestan den region i Ryssland som drabbats hårdast av militära förluster i det pågående kriget i Ukraina.

Även i resten av Ryssland har kritiken mot den kaotiska mobiliseringen varit hård, och på torsdagen gick Vladimir Putin ut med att de misstag som skett under mobiliseringen ska korrigeras, och att de personer som felaktigt mobiliseras ska skickas hem.

