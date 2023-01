Demirok: Kopplingen till Chang Frick gör SD till en säkerhetsrisk

Sverigedemokraterna utgör en risk för landets säkerhet. Det menar Centerpartiets föreslagne partiledare Muharrem Demirok, och hänvisar till de kopplingar som han menar att partiet har till Paludans koranbränning vid Turkiets ambassad genom Nyheter Idags majoritetsägare Chang Frick.

– När kopplingarna från en uppenbar provokation går rakt in i regeringsunderlaget, då blir jag orolig, säger han till Dagens Nyheter.

På frågan varför han är orolig svarar Demirok att det är för att en del av regeringsunderlaget – SD – äventyrar Sveriges säkerhet i ett allvarligt läge.

– Natoprocessen gör vi inte för att det är kul att gå med i en förening, utan för att Ryssland hotar inte bara Sveriges utan hela Europas frihet. Och när man medvetet går in och försöker sabotera den processen, då sätter man Sverige i en väldigt knepig sits, säger Demirok.

Vidare menar Annie Lööfs förväntade efterträdare att statsminister Kristersson bör ställa sig själv frågan hur hans regeringsunderlag egentligen fungerar.

– Om jag var Ulf Kristersson skulle jag sätta mig ner med de andra partiledarna i regeringen och diskutera vad som faktiskt står på spel. Vi kan inte ha en del i regeringsunderlaget som finns med i diskussionerna kring ett aktivt sabotage mot Natoprocessen. Det gynnar inte Sverige intresse. Däremot gynnar det Ryssland.

”Finns ingen SD-koppling”

SD-kopplingen som det redogörs för i artikeln är att Chang Frick, majoritetsägare och medgrundare till Nyheter Idag som också är programledare i Sverigedemokraternas mediekanal Riks, betalade för Paludans demonstrationstillstånd.

Partiledaren Jimmie Åkesson har tidigare sagt att det inte finns något skäl för Sverigedemokraterna att ta avstånd från Frick.

– Han har ingen koppling till Sverigedemokraterna så det finns ingen anledning för oss att ta avstånd från honom, säger Jimmie Åkesson till TT.

– Han var medlem i vårt parti för tio år sedan eller något sånt. Därefter har han varit medlem i ett annat parti. Min bild av Chang Frick är att han i första hand är en debattör och provokatör och allmän tyckare, säger Åkesson vidare.

Även SD-toppen och justitieutskottets ordförande Richard Jomshof menar att Paludans koranbränning inte kan kopplas till partiet.

– Det finns ingen SD-koppling. Det finns en eller två personer som uppenbarligen på något sätt har varit inblandade i det, men jag förstår inte vad det har med partiet att göra, säger Jomshof till Dagens Industri.

Kritisk till regeringens hantering

Utöver den påstådda SD-kopplingen till koranbränningen riktar Demirok också kritik mot hur regeringen har hanterat Natoansökan och efterspelet till de uppmärksammade demonstrationerna.

– Jag förstår att regeringen är under press men då gäller det att ha is i magen. En del uttalanden från regeringen på sistone är olyckliga, där man går in och värderar olika protester när politikens främsta uppgift är att stå upp för rätten att protestera.

