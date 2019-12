”Det är okej att vara vit”-klistermärken fördöms som ”oacceptabla”

PERTH I staden Perth i Skottland har någon satt upp klistermärken med texten ”it’s okay to be white” – ”det är okej att vara vit”. Nu fördöms budskapet av en ledande politiker och har blivit ett ärende för polisen.

BBC rapporterar att klistermärkena dök upp på gatlyktor och stuprör i centrala Perth under helgen. John Swinney, minister i den skotska regeringen och ledamot av parlamentet, går till storms mot tilltaget på Twitter.

”Detta är fruktansvärt och har ingen plats i Perth eller någon annan del av vårt land. Vi måste stå tillsammans och göra motstånd mot detta oacceptabla material”, skriver han på Twitter.

This is atrocious and has no place in Perth or any other part of our country. We must stand together to resist this unacceptable material. https://t.co/TjRBNycKJ2

— John Swinney (@JohnSwinney) December 17, 2019