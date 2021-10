Elon Musks exflickvän vill bygga ”lesbiskt rymdkollektiv” på Jupiters måne

Miljardären Elon Musk och hans flickvän, musikartisten Grimes, meddelade nyligen att de ”semi-separerat”. Nu berättar Grimes om sina planer för framtiden: ”Jag ska kolonisera Jupiters måne Europa oberoende av Elon, för det lesbiska rymdkollektivets skull”, skriver hon i ett mejl till Page Six.

Nyligen meddelade rymdmiljardären Elon Musk och musikartisten Grimes att de ”semi-separerat”, vilket Page Six rapporterade om.

– Vi har semi-separerat men älskar fortfarande varandra, träffas ofta och kommer bra överens, säger Musk.

När Page Six frågar Grimes om framtiden svarar hon över mejl att hon vill ”kolonisera Europa oberoende av Elon, för det lesbiska rymdkollektivets skull”.

NASA och Musks företag SpaceX tecknade i juli ett avtal värt 176 miljoner dollar, där SpaceX ska bidra till NASA:s expedition till just Europa, som är en av Jupiters månar.

Enligt Musk är handlar separationen till stor del om att jobbet kommer i vägen för förhållandet:

– Det är mest att mitt arbete med SpaceX och Tesla kräver att jag befinner mig i Texas eller på resor, medan hennes arbete främst är i L.A.

Det excentriska paret hade dejtat i tre år och har en son tillsammans, ettårige X Æ A-Xii Musk. Efter uppbrottet med Musk har Grimes fotograferats när hon läser ”Det Kommunistiska Manifestet” av Karl Marx och Friedrich Engels.

Grimes seen reading Karl Marx following split with world's richest man Elon Musk https://t.co/fY5lC61rzo pic.twitter.com/gj9VxOIKAN

— Page Six (@PageSix) October 2, 2021