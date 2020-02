Källa: Turkiet öppnar gränsen till EU för migranter

ANKARA En turkisk regeringskälla uppgav på torsdagen att man inte längre kommer hindra migranter från att ta sig till Europa. Samtidigt rör sig allt fler migranter mot den turkiska gränsen i Syrien när regeringsstyrkor attackerar rebellfästet Idlib.

Turkiet kommer inte längre stoppa migranter från att ta sig till Europa, enligt uppgifter från en högt uppsatt turkisk tjänsteman till Reuters på torsdagen.

Turkisk polis, militär och kustbevakning har fått order att inte ingripa när nya migranter väntas komma från Idlib i Syrien.

I Idlib pågår intensiva strider pågår mellan rebeller, som har stöd från Turkiet, och regeringsstyrkor med ryskt stöd. På torsdag dödades minst 33 turkiska soldater i en flygattack, uppger turkiska statliga Anadolu Agency.

Enligt Anadolu Agency ska över 1,7 miljoner migranter vara på väg mot den turkiska gränsen på grund av de intensiva striderna.

Samtidigt har de grekiska öarna Lesbos och Chios, som är första anhalt för migranter som tar sig till Europa från Turkiet, under veckan skakats av våldsamma upplopp mot planer på att bygga nya migrantläger på öarna.

Turkiet och EU har sedan i mars 2016 haft ett samarbete för att begränsa migrationen till Europa, där Turkiet förbinder sig att stoppa migrationen mot ekonomisk ersättning från EU.

Men Turkiet har flera gånger sedan dess använt migranterna som utpressningsmedel mot EU, senast i oktober när Turkiets president Recep Tayyip Erdogan hotade med ”öppna portarna och skicka 3,6 miljoner flyktingar till er”.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor sade till Nyheter Idag att Erdogan inte är en pålitlig partner till EU i migrationsfrågan.

– Erdogan är extremt maktfullkomlig. Det här visar på det stora problemet med att ha en migrationspolitisk idé som bygger på att Turkiet ska stå för försvaret och vakandet av EU:s yttre gränser, sade hon till Nyheter Idag.

På Twitter cirkulerar bilder som uppges föreställa syriska migranter som släpps över gränsen mellan Syrien och Turkiet på väg mot Europa.

Syrian refugees has passed the Turkish border, heading to Europe. #Turkey #EU #Syria 📸 pic.twitter.com/RzusY7BOwo

BREAKING:

1st migrants allowed to cross #Syria–#Turkey border after Turkey tonight decided to play the migrant wild-card against EU, announcing it will allow free passage for all migrants who head for #Europe

This after an Assad airstrike killed 29 Turkish soldiers in #Idlib pic.twitter.com/7pNHkrQQOc

— BasedPoland (@BasedPoland) February 28, 2020