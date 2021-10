Film: Klimataktivister blockerar vägen för man med cancersjuk pappa

STORBRITANNIEN Insulate Britain slår till igen. Aktivistgruppen har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet genom att i klimatprotest sätta sig på bilvägar och blockera trafiken i London. I ett nytt klipp från en av deras protester vädjar en man till dem att gå åt sidan eftersom han måste köra sin cancersjuke pappa till sjukhuset. Men demonstranterna vägrar att flytta på sig.

– Om någon får cancer, snälla låt det bli någon i din familj – så får du veta hur det känns, säger den förtvivlade mannen till en av aktivisterna, som trots det inte lämnar vägen.

— News For All (@NewsForAllUK) October 25, 2021

🚨 | WATCH: A driver whose dad is being blocked from having vital cancer treatment confronts Insulate Britain

En längre film från platsen visar hur aktivistkvinnan som mannen pratar med lite senare släpas iväg från gatan. Dessutom syns en aktivist lyftas in i en piketbuss av tre poliser.

Händelseförloppet i filmen ägde rum vid Bishopsgate mitt i centrala London under måndagsmorgonen. Förutom vid Bishopsgate rapporteras de ha ockuperat vägar på ytterligare två platser.

Enligt Daily Mail var det den 14:e gången under de senaste sex veckorna som organisationen Insulate Britain skapat tumult genom att blockera trafiken i den brittiska huvudstaden.

Totalt 53 demonstranter arresterades av Londonpolisen i måndagens protester. En del nöjde sig inte med att enbart sitta på vägen utan valde dessutom att limma fast sig på asfalten.

Police are unsticking #InsulateBritain protesters finger by finger using a solvent pic.twitter.com/knk9Y1UNlN

En man gick så långt som att limma fast sitt ansikte på vägen. På frågan om han ångrar det svarar mannen att det inte var ett av hans bättre drag.

He glued his face to the road. 👀

Insulate Britain are back to just pissing everyone off today.

I just wanna know what glue they are using cos it’s clearly strong as hell!! pic.twitter.com/hAO1bkjrIC

— KG (@MissKG86) October 25, 2021