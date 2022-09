Filmer där treåring misshandlades spreds på nätet – mamma greps för grov misshandel

En kvinna i Ronneby har gripits av polis som misstänkt för grov misshandel. Polisen fick in ett stort antal anmälningar på måndagen efter att flera filmer där en kvinna misshandlar sin treåriga dotter spreds på nätet.

Kvinnan, som är i 20-årsåldern, slår flickan i ansiktet på flera av de filmer som spridit. Hon kastar även en mobiltelefon på flickan, och stampar henne i ansiktet. På en del av filmerna deltar även en äldre kvinna i misshandeln, och ytterligare en kvinna greps som misstänkt för grov misshandel på tisdagen.

– Hon anhölls i sin frånvaro under förmiddagen och greps under odramatiska förhållanden under eftermiddagen, säger Thomas Johansson, polisens presstalesperson, till SVT Blekinge.

Filmerna har bland annat spridits på Instagram, men har nu raderats på grund av att de strider mot plattformens regler. Då den treåriga flickan kan identifieras på filmerna kan det vara ett brott att sprida dem vidare.

– Vi ser allvarligt på att man sprider de här filmerna. Det kan vara fråga om olaga integritetsintrång med fängelse upp till två år i straffskalan. Det är fullt förståeligt att man blir upprörd, men man ska inte göra ont värre genom att fortsätta sprida filmer eller bilder, säger Thomas Johansson, polisens presstalesperson, till Aftonbladet.

Socialtjänsten i Ronneby har fått in ett stort antal anmälningar om fallet.

– Vi har fått in hundratals telefonsamtal och orosanmälningar. Jag har aldrig varit med om något liknande. Fler anmälningar är inte nödvändigt, vi kommer inte agera annorlunda för det, säger Birgitta Ratcovich, socialchef i Ronneby kommun, till SVT Blekinge.

Barnet har blivit omhändertaget av socialtjänsten och befinner sig på en säker plats.

– Det jag kan säga är att flickan är under beskydd, och att hon mår efter omständigheterna väl. Barnet är under sjukvård för att utreda om det finns skador som behöver sjukvård, säger Ratcovich till SVT.

Kvinnan har erkänt brott, och hennes Facebooksida har identifierats av upprörda FB-användare som fyller kommentarfältet till hennes senaste inlägg med upprörda inlägg inklusive våldshot, främst från olika kvinnor.

Kvinnan har erkänt brott, och hennes Facebooksida har identifierats av upprörda FB-användare som fyller kommentarfältet till hennes senaste inlägg med upprörda inlägg inklusive våldshot, främst från olika kvinnor.

