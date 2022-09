Flopp för småpartier – total kollaps för F!

Övriga partier, riksdagsvalet 2022

PNy Partiet Nyans 28 352, 0,44%

AfS Alternativ för Sverige 16 646, 0,26%

MED Medborgerlig Samling 12 882, 0,20%

PP Piratpartiet 9 135, 0,14%

MD MoD 6 077, 0,09%

KrVP Kristna Värdepartiet 5 983, 0,09%

Kn Knapptryckarna 5 493, 0,08%

FI Feministiskt initiativ 3 157 0,05%

LPo Landsbygdspartiet Oberoende 2 215. 0,03%

DD Direktdemokraterna 1 755, 0,03%

KA Klimatalliansen 1 702 0,03%

ENH Enhet 1 234, 0,02%

Skp SKP 1 181 0,02%

S-V Socialisterna-Välfärdspartiet 892, 0,01%

NMR Nordiska motståndsrörelsen 847, 0,01%

PV Partiet Vändpunkt 419, 0,01%

Basinkomstpartiet 374, 0,01%

KLP Klassiskt liberala partiet 344, 0,01%

Partier med mindre än 0,01 procent

SKÅ SKÅNEPARTIET 206

Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 174

Förenade Demokratiska Partiet 157

Stram Kurs Sverige 156

Kalle ankapartiet 131

Volt Volt Sverige 89

Partiet Frihet 74

TRP TRYGGHETSPARTIET 66

NR NY REFORM (NR) 47

OKP Ond Kyckling Partiet 39

Politiskt Skifte 21

MITT SVERIGE 19

Svenska Rikslagen 16

Valsamverkanspartiet 16

FAMILJENS FRIHET 16

EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 15

CSIS Common sense in Sweden 10

Swexitpartiet 10

Frihetsrörelsen 8

Nu får det fan vara nog 8

Ändrings partiet revolution 7

Kärlek 7

Reformpartiet 7

Det minst dåliga partiet 6

ANARKISTERNA 6

Nix to the Six 5

Sverigepartiet 4

Fritt val 4

Pax 4

GRÖNA DEMOKRATER 4

ANDOPARTIET 4

Naturistpartiet 4

Min röst 3

Fria Wermland 3

Partiet Folkomröstning 3

Ny Demokrati 3

John Mikkonen 3

Neoteknokraterna 3

Fattigmans parti 3

Yggdrasil 2

Majspartiet 2

Fredspartiet 2

Sociallibertarianerna 2

Företaget Sverige 2

Invandrarpartiet 2

Bjornpartiet 2

FT FramtidsTro 1

HD Humanistisk demokrati (HD) 1

Gula västarna 1

Nya Samhällspartiet 1

SVENSKARNA 1

Positivt Samhällsinitiativ (PSI) 1

OK 1

Monisterna 1

Stora Norrlands oberoende Frihetsparti 1

Enad Politik 1

Nationalsocialistiska reformistiska Partiet 1

KSP 1

Eropean radical reflektion a european dream party ERR 1