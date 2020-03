FN: Grekland får inte avskaffa asylrätten

GREKLAND FN:s flyktingkommissariat UNHCR säger att Grekland saknar lagligt stöd att tillfälligt upphäva asylrätten. Samtidigt rapporteras att Grekland börjat döma illegala migranter till fängelsestraff. Den grekiska regeringen fortsätter avfärda uppgiften att en syrisk migrant skjutits ihjäl under sammandrabbningar vid gränsen mellan grekisk gränspolis och migranter.

På söndagen gick Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis ut med att Grekland inte kommer ta emot några asylansökningar under en månads tid för att avskräcka migranter från Turkiet från att försöka ta sig över gränsen till Grekland.

Nu säger FN:s flyktingkommissariat UNHCR att Grekland inte har rätt att upphäva asylrätten i ett uttalande, rapporterar Reuters.

– Det är viktigt att myndigheter avstår från åtgärder som kan öka lidandet hos sårbara människor. Alla stater har rätt att kontrollera sina gränser och hantera ovanliga rörelser, men bör samtidigt avstå från att använda överdrivet eller oproportionerligt våld och upprätthålla system för att behandla asylansökningar på ett ordnat sätt, sade UNHCR i ett uttalande.

Enligt UNHCR finns inte juridiskt stöd för Grekland att tillfälligt avskaffa asylrätten i lagstiftningen på internationell eller europeisk nivå.

Samtidigt döms migranter som forcerat den grekiska gränsen till höga fängelsestraff, rapporterar Sveriges Radio.

– Det utdöms oproportionerligt hårda straff till människor som försöker söka skydd i Grekland. Vi pratar om fyra år utan rätt till permission, säger Maragitis Petritzikis, som arbetar för UNHCR i norra Grekland, till Sveriges Radio.

Enligt Petritzikis är det nytt för Grekland att döma illegala migranter till fängelse, även om lagutrymmet funnits tidigare.

Policyförändringen började i lördags, och sedan dess har 45 personer dömts, bland dem minst fem män som tagit sig in i Grekland illegalt tillsammans med sina familjer.

– Kvinnor med barn har också dömts men fått villkorlig dom. Men familjefäderna kommer hamna i fängelse, säger Petritzikis till Sveriges Radio.

Den grekiska regeringen fortsätter avfärda uppgiften att en syrisk migrant dödades under sammandrabbningar vid gränsen på måndagen.

Den grekiska regeringens talesperson Stelios Petsas skrev sent på måndag kväll i ett inlägg på Twitter att ”inga skott har avfyrats mot några individer som försöker ta sig in i Grekland illegalt”, och att motsatta påståenden är ”avsiktlig desinformation”.

Paraic O`brien, reporter vid brittiska Channel 4 News, skriver att man pratat med ett ögonvittne, som säger att grekisk gränspolis inledningsvis sköt i luften, men sedan siktade lägre, så att personen träffades i halsen.

