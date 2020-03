Folkhälsomyndighetens coronalarm – kräver stopp för direktflyg från Iran

Folkhälsomyndigheten kräver att transportstyrelsen stoppar direktflygen mellan Sverige och Iran, där minst 66 personer dött i det värsta utbrottet av coronaviruset utanför Kina.

Folkhälsomyndigheten kräver att transportstyrelsen stoppar IranAirs direktflyg mellan Iran och Sverige på grund av det pågående utbrottet av corona i landet.

”I Iran pågår ett utbrott av covid-19, och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att de ansvariga myndigheterna i Iran inte har kontroll över situationen” skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande och begär att transportstyrelsen omprövar trafiktillståndet till IranAir.

– Att under nuvarande omständigheter fortsätta att ta emot stora grupper av passagerare från Iran skulle allvarligt försvåra arbetet med att begränsa spridningen av covid-19 och öka risken för en lokal spridning av infektionen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Coronautbrottet i Iran är det värsta i världen utanför Kina, med över 1 500 smittade och minst 66 döda. Redan på torsdagen tog Saudiarabien det ovanliga beslutet att stoppa alla pilgrimsfärder till landet på grund av utbrottet v corona i Iran.

Ett av de områden som drabbats av corona i Iran är den heliga staden Qom, där shiamuslimska pilgrimer kysser och slickar på en helgedom.

3 to 4% of Iranians support #Iran's Islamic Regime. This religious minority has done its best to infect Iranians with #CoronaVirus. They can be seen in these videos licking germs on shrines of Shiite religious figures to prove that Spirits of Imams can protect them from #COVID19! pic.twitter.com/ujG29ETrjd

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) March 1, 2020