Ukraina förbjuder vuxna män att lämna landet: ”Säg adjö till era döttrar, mödrar och flickvänner”

Ukrainska män mellan 18 och 60 år förbjuds att lämna landet, rapporterar CNN. Lagen gäller tillfälligt och ingår i det undantagstillstånd som råder i Ukraina på grund av den ryska invasionen, meddelar den Ukrainska gränspolisen.

Frilansjournalisten Manny Marotta uppger att han gått med ukrainska flyktingar från Ukraina in till Polen. På vägen ska vuxna män ha stoppats och tvångsinkallats in i armén.

– Säg adjö till era döttrar, mödrar och flickvänner, ni ska tillbaka för att slåss mot den ryska inkräktaren, ska ett befäl ha skrikit enligt Marotta.

UA soldiers were stopping cars and busses and yanking out any man aged 18-60 to conscript in the Ukrainian Army. In one place, a commissar was shouting “say goodbye to your daughters, mothers, and girlfriends; you must turn back and fight the Russian invader!” pic.twitter.com/B61MZ48S1n

— Ukraine Conflict Live 2022 (@UkraineLive2022) February 25, 2022